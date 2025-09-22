¿En qué alcaldía de la CDMX se reducirá el suministro de agua hoy?

GENERANDO AUDIO...

La CDMX deberá de tomar precauciones. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Este lunes 22 de septiembre, el pozo Parroquia 2 ubicado dentro de la alcaldía Benito Juárez, tendrá una breve suspensión de agua de manera temporal, debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento y modernización. Esta información la dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

¿Qué colonias estarán afectadas temporalmente?

Las dos colonias afectadas por la suspensión de agua serán: Valle Centro y Valle Sur, donde se prevé la disminución de agua potable.

La Seguiagua establece que el recorte de agua será en un horario de 10:00 am a las 15:00 pm, por lo que hace un llamado a la población a tomar precauciones y que se encuentren prevenidos.

Se prevé que después de las 15:00 horas del día se lleve a cabo la restauración de la suspensión de agua.

La población se previno tras el aviso de suspensión. Foto:cuartoscuro/Archivo

¿Qué hacer cuando haya suspensión de agua?

Las autoridades locales en diferentes ocasiones han recomendado tomar en cuenta, cuando haya alguna suspensión temporal o reducción de agua, lo siguiente:

Almacenar agua potable en recipientes limpios y con tapa para cubrir necesidades básicas durante el periodo de suspensión o reducción Evitar usar el agua de manera irracional, priorizando así las actividades esenciales como la higiene personal, alimentos y lavado de manos Evitar el llenado de albercas, regar jardines o el lavado de autos durante la suspensión Mantener cerradas las llaves para evitar fugas Estar atento a los avisos y comunicados sobre el restablecimiento del servicio o la disposición de pipas En dado caso de necesitar agua de pipa, es necesario buscar los puntos de reparto gratuitos ofrecidos por la alcaldía No almacenar agua en recipientes no aptos para líquidos de consumo humano, para evitar riesgos sanitarios

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]