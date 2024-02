En Tláhuac, buscan agua reciclada entre vecinos

Ante la escasez, habitantes de Tláhuac buscan un poco de agua con sus vecinos.

“Me podría regalar una cubeta de agua para el baño, reciclada”

-Si, ahorita te la traigo

“Este es el agua que estamos reciclando para el baño y aquí luego nos piden para echarle al baño, esa es el agua que reciclamos nosotros”.



Paulina Martínez ha mandado una decena de oficios a la demarcación para solicitar el servicio, pero sólo llega en pipas y con apoyo de otra demarcación.

“Ya no sabemos qué hacer porque la verdad tenemos 3 años que no tenemos agua y así nos traen que va a llegar que les mando pipas no manda pipas; esas pipas que vieron no son de la alcaldía de Tláhuac son de Iztapalapa”. Paulina Martínez | Vecina, alcaldía Tláhuac

Ante la falta de respuesta de la alcaldía Tláhuac vecinos de la colonia Olivos señalan que deben de recurrir a las autoridades de Iztapalapa para tener un poco de agua.



Y como se está haciendo costumbre en varias partes de la Ciudad de México, aquí cada gota se cuida porque no se sabe si al día siguiente llegará una pipa.

Elia Domínguez ha enseñado a sus hijos a reutilizarla

“Así vivimos nosotros gastando agua pero estamos ahorrando, reciclando y así estamos, mis hijos hacen lo mismo si van al baño tienen que subir por un bote de agua de la que estoy lavando la ropa”. Elia Domínguez | Vecina, alcaldía Tláhuac



Los vecinos de ambas alcaldías esperan afuera de sus viviendas para “cazar” los camiones cisterna.



Alicia Lima pudo rellenar la de su casa, pero asegura que en ocasiones el vital líquido llega sucio.

“Espero que venga un poco esté un poco limpia porque huele feo, entonces le ponemos un poco de cloro para que se vaya desinfectando” Alicia Lima | Vecina, alcaldía Tláhuac



Pero otros simplemente se quedan esperando.

“Ya se acabó el agua de la pipa y quién sabe si alcance o si traigan otra pipa”. Estefanía | Vecina, alcaldía Tláhuac