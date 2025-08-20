GENERANDO AUDIO...

A tres meses del doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, integrantes del gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, autoridades capitalinas y federales informaron y detallaron la detención de 13 personas vinculadas con la planeación del crimen. Los arrestos se realizaron en el Estado de México, según confirmó la Fiscalía General de Justicia, en 11 diferentes cateos.

En conferencia de prensa, las autoridades explicaron que sigue prófugo el autor material del doble homicidio y que aún se investiga el móvil del crimen.

“Los avances de la investigación han girado entorno a los autores intelectuales”.

– Mtra. Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de la CDMX.

La fiscal Bertha Alcalde Luján detalló en conferencia de prensa que, pese a estos avances, aún no han sido detenidos el sicario que ejecutó el ataque, ni los posibles autores intelectuales. Tampoco se ha confirmado el móvil del homicidio, ocurrido el pasado 20 de mayo en la capital.

Así lo informaron autoridades:

Homicidio de Ximena y José se planeó desde el 14 de mayo

Las investigaciones revelaron que el crimen estaba previsto desde el 14 de mayo, pero no se concretó porque Ximena y José no coincidieron en su traslado a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México donde trabajaban. Fue hasta el 20 de mayo cuando ambos fueron asesinados.

Entre los detenidos se encuentran Jesús “N”, Arlet “N”, Nery “N”, Abraham “N”, Jesús “N” y Francisco “N”, quienes, junto con otras siete personas, son señalados de participar en la logística y planeación del ataque.

Revelan captura de los 13 involucrados en atentado a colaboradores de Clara Brugada.



Omar García Harfuch indica a los medios de comunicación que es una investigación que aún sigue en proceso.

Sin capturar a autor material ni autores intelectuales; se sigue investigando móvil

El secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez, informó que los 13 sospechosos fueron capturados en operativos realizados en el Estado de México. En los inmuebles asegurados se localizaron indicios relacionados con venta de drogas y robo de vehículos, lo que refuerza la hipótesis de que los implicados forman parte de una red criminal más amplia.

Hasta el momento, las investigaciones no han podido derivar en la detención del autor material, el autor o autores intelectuales, ni el móvil de la ejecución.