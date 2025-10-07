Foto: UnoTV.

Diferentes contingentes marchan en pro de Palestina, con dirección a la Embajada de Estados Unidos, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

Los manifestantes se dieron cita frente al Hemiciclo a Juárez, ubicado sobre avenida Juárez, para ir rumbo a la sede diplomática de la Unión Americana.

EN VIVO: Marchan pro Palestina a Embajada de EE. UU.