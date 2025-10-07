EN VIVO: Enfrentamiento entre manifestantes y policías en marcha pro-Palestina

| 16:59 | Alberto Manuel Rodríguez | UnoTV
Enfrentamiento en marcha pro-Palestina
Foto: UnoTV.

Diferentes contingentes marchan en pro de Palestina, con dirección a la Embajada de Estados Unidos, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

Los manifestantes se dieron cita frente al Hemiciclo a Juárez, ubicado sobre avenida Juárez, para ir rumbo a la sede diplomática de la Unión Americana.

 [¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

EN VIVO: Marchan pro Palestina a Embajada de EE. UU.

Siguen enfrentamientos entre policías y manifestantes

En paseo de la reforma, a la altura de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, continúa la manifestación y las provocaciones entre manifestantes y policías, quienes siguen flanqueando el rumbo de la marcha.

Enfrentamiento entre manifestantes y policías

Se registran enfrentamientos entre policías de la SSC y manifestantes.

Mientras continúan las provocaciones, un elemento de seguridad decomisó un martillo a uno de los manifestantes.

Se incorporan a Paseo de la Reforma

Tras incorporarse la vanguardia a Paseo de la Reforma, la movilización continuó en calma. Entre las personas hay un pequeño grupo de jóvenes vestidos de negro y encapuchados.

La Secretaría de Seguridad Pública capitalina informó que alrededor de las 14:29 horas, dio inicio la marcha.

Asimismo, llamó a los automovilistas a tomar como alternativa el Eje 1 Norte.

Inicia marcha pro Palestina

Diferentes contingentes iniciaron una marcha pro Palestina, con dirección a la Embajada de Estados Unidos, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

Te recomendamos:

Examen de manejo: el nuevo filtro para obtener licencia en la CDMX

Ciudad de México

Examen de manejo: el nuevo filtro para obtener licencia en la CDMX

Jazlyn, niña rescatada por “abuelita heroína” en Iztapalapa, es operada exitosamente

Ciudad de México

Jazlyn, niña rescatada por “abuelita heroína” en Iztapalapa, es operada exitosamente

Presentan en el Senado iniciativa para retirar el fuero a legisladores federales

Nacional

Presentan en el Senado iniciativa para retirar el fuero a legisladores federales

Impuestos a refrescos y cigarros pondrían en riesgo 120 mil empleos: ANPEC

Negocios

Impuestos a refrescos y cigarros pondrían en riesgo 120 mil empleos: ANPEC

Etiquetas: ,