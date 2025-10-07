EN VIVO: Enfrentamiento entre manifestantes y policías en marcha pro-Palestina
Diferentes contingentes marchan en pro de Palestina, con dirección a la Embajada de Estados Unidos, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma, Ciudad de México.
Los manifestantes se dieron cita frente al Hemiciclo a Juárez, ubicado sobre avenida Juárez, para ir rumbo a la sede diplomática de la Unión Americana.
EN VIVO: Marchan pro Palestina a Embajada de EE. UU.
Siguen enfrentamientos entre policías y manifestantes
En paseo de la reforma, a la altura de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, continúa la manifestación y las provocaciones entre manifestantes y policías, quienes siguen flanqueando el rumbo de la marcha.
Enfrentamiento entre manifestantes y policías
Se registran enfrentamientos entre policías de la SSC y manifestantes.
Mientras continúan las provocaciones, un elemento de seguridad decomisó un martillo a uno de los manifestantes.
Se incorporan a Paseo de la Reforma
Tras incorporarse la vanguardia a Paseo de la Reforma, la movilización continuó en calma. Entre las personas hay un pequeño grupo de jóvenes vestidos de negro y encapuchados.
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina informó que alrededor de las 14:29 horas, dio inicio la marcha.
Asimismo, llamó a los automovilistas a tomar como alternativa el Eje 1 Norte.
Inicia marcha pro Palestina
Diferentes contingentes iniciaron una marcha pro Palestina, con dirección a la Embajada de Estados Unidos, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma, Ciudad de México.