GENERANDO AUDIO...

La tarde del 1 de octubre, tras conocerse que Israel bloqueó la flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza —en la que viajaban mexicanos—, se registraron protestas simultáneas en la Ciudad de México. Un grupo de manifestantes pro Palestina cerró la avenida Juárez, frente a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el Centro Histórico

Al mismo tiempo, estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) bloquearon por completo Periférico Sur para exigir justicia por el caso Ayotzinapa y solidarizarse con Palestina.

Ambos bloqueos generan complicaciones viales en distintos puntos de la capital y se encuentran acompañados por consignas en rechazo a la ofensiva en Gaza y a la impunidad en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Vandalizan SRE; Periférico Sur continúa cerrado

Durante la protesta frente a la SRE, un grupo de encapuchados identificado como pro-palestino vandalizó la fachada del edificio, mientras que en Periférico Sur, estudiantes de la ENAH interrumpieron completamente la circulación hacia el sur.

Hasta el momento se reporta que los manifestantes en el centro histórico se desplazaron hacia la glorieta del Caballito en Paseo de la Reforma, mientras que en el sur, los estudiantes de la ENAH continúan el bloqueo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se desplegaron en ambos puntos para vigilar las zonas en conflicto. Hasta el momento, no se han dado noticias de enfrentamientos con los manifestantes.

Los manifestantes exigen que Claudia Sheinbaum rompa relaciones diplomáticas con Israel y el primer ministro Netanyahu por la intercepción de la flotilla Global Smud y la ofensiva en Gaza. Además, se reiteraron las demandas de justicia en el caso Ayotzinapa, con consignas que destacaban la necesidad de medidas concretas contra la impunidad.

Familiares de activistas exigen protección y retorno tras bloqueo de flotilla

Familiares de los activistas mexicanos a bordo de la flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza y fue interceptada por Israel, se reunieron con personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigir protección y la pronta deportación de los ciudadanos afectados.

Entre los reclamantes se encuentran los familiares de Ernesto Ledezma, periodista; Arlin Medrano, estudiante; Sol González Eguía, psicóloga; Karen Castillo, defensora de derechos humanos; Dolores Pérez-Lazcarro, profesora del ITESO; y Carlos Pérez Osorio, director de cine.

David Peña, abogado, confirmó la detención de cuatro mexicanos: Arlyn Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Sol González Eguía y Ernesto Ledesma Arronte. Tres personas más —Laura Alejandra Vélez, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo— se encuentran como desaparecidas mientras se espera la confirmación de su situación.

El abogado de las familias denunciantes afirma que sólo se tuvo un primer contacto con los activistas y, hasta el momento, no hay información de los lugares de traslado, ni sobre sus condiciones físicas o de su detención.

Durante el encuentro, los familiares reiteraron la urgencia de que el Gobierno de México garantice la seguridad de los activistas y coordine su regreso inmediato al país.

Además, manifestaron su apoyo a las demandas de grupos pro Palestina, quienes han solicitado la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y la renuncia del Canciller, como medida de presión frente a la detención de la flotilla y la crisis humanitaria en Gaza.

Impacto vial y medidas de seguridad

El cierre de estas avenidas principales provocó congestión en el Centro Histórico y zonas aledañas. La policía capitalina implementó desvíos y estableció perímetros de seguridad para garantizar la movilidad de los automovilistas y proteger a los edificios gubernamentales afectados.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]