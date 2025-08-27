Encuentran restos humanos en Sierra de Guadalupe

GENERANDO AUDIO...

Jornada de búsqueda en Sierra de Guadalupe CDMX y Edomex. Foto: Gob. CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), encabezado por Clara Brugada Molina, informó que en la primera jornada de búsqueda metropolitana realizada en la Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, se encontraron restos humanos, además de hallazgos de interés forense no humano, ropa y objetos. Todo el material quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para su análisis correspondiente.

Primera búsqueda interinstitucional en Sierra de Guadalupe

De acuerdo con la autoridad capitalina, esta acción es resultado de una coordinación interinstitucional e intergubernamental sin precedente, en la que participan instancias de la CDMX, del Gobierno de México y del Estado de México (Edomex). En total, más de 544 elementos y especialistas intervinieron en los trabajos de localización.

En las tareas colaboraron la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX y del Edomex, fiscalías de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública de ambas entidades, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Marina, así como familiares y colectivos de víctimas.

Operativo de búsqueda de desaparecidos en Sierra de Guadalupe

La jornada se desarrolló bajo un esquema de búsqueda por patrones que contempla más de 250 carpetas de investigación vinculadas a la CDMX, el Edomex y otras entidades. El operativo consideró coincidencias en relación con grupos delictivos, ubicaciones y actividades señaladas en las indagatorias.

Luis Gómez Negrete, comisionado de Búsqueda de Personas de la CDMX, señaló: “Se exploró un área de 16 mil 47 metros cuadrados de superficie natural, con una densidad de búsqueda de menos de medio metro, equivalente a los ejercicios forenses”.

Zona revisada en Sierra de Guadalupe

Los equipos especializados revisaron ambos costados de las brechas principales en el paraje conocido como Cola de Caballo, cercano al Centro de Educación Ambiental Integral Sierra de Guadalupe. En la exploración intervinieron también el Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Bienestar e Inclusión Social, así como autoridades de Tlalnepantla, Ecatepec, Coacalco y de la alcaldía Gustavo A. Madero, apoyados por binomios caninos.

El comisionado Gómez Negrete agradeció la participación de las familias de personas desaparecidas y de todas las instituciones de los tres niveles de gobierno que colaboraron en la primera jornada de búsqueda bajo este nuevo esquema.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]