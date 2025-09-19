¿Es 2025 un año de lluvias atípicas en la Ciudad de México?

GENERANDO AUDIO...

Vehículos convertidos en balsas, transporte público paralizado, hogares inhabitables, una gran alberca de aguas negras. ¿Pero realmente se trata de lluvias atípicas?, ¿2025 es el año en que ha llovido más en Ciudad de México?

“Tuvimos la lluvia más intensa, cada día rompemos récord, siempre pensamos que fue la lluvia más, y al otro día sale otra peor”

Clara Brugada / jefa de Gobierno CDMX

“Es consecuencia del cambio climático. Hoy tenemos unas lluvias que sí se pueden considerar atípicas”

Saúl Hernández Islas / maestro en Ingeniería Ambiental e Investigador, UPIBI

Saúl Hernández Islas, experto en Ingeniería Ambiental e investigador, explica que los volúmenes de agua no son inéditos. De hecho, en agosto de 2024 llovió más en la CDMX que en el mismo mes de 2025. Lo que sí es atípico es el patrón de estas precipitaciones.

Lluvias en CDMX: Agosto 2024: 235,1 mm Agosto 2025: 173,7 mm



“Por ejemplo, el 2 de septiembre llovió en 24 horas aproximadamente lo que llueve en un mes en otros tiempos […] sí son lluvias atípicas porque cae mucha agua en un tiempo muy corto […] que se presentan en espacios de territorio muy cortos, eso hace que se sature toda la red de drenaje que es vieja y que no está adecuada a las cantidades de personas, infraestructura habitacional y de comercio que tiene la Ciudad de México”

Saúl Hernández Islas / maestro en Ingeniería Ambiental e Investigador, UPIBI

Aún es muy pronto para saber si este patrón de lluvias llegó para quedarse.

“El año que más llovió, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fue en 1995, donde en todo el año llovió una precipitación anual de 961.2 milímetros; en segundo lugar lo tiene el año 1990 con 835.3 y el tercer lugar lo tiene el año 2024, el año pasado con 764.7”

Saúl Hernández Islas / maestro en Ingeniería Ambiental e Investigador, UPIBI

El gobierno capitalino argumenta que el 50 por ciento de las inundaciones, encharcamientos y desbordamientos en el sistema de drenaje son causados por basura tirada en la calle. En lo que va de 2025, han sido retiradas más de 35 mil toneladas de residuos de los desagües.

¿Qué se puede hacer para evitar que la capital del país se “ahogue”?

“No captamos agua pluvial como deberíamos […] debería haber una creación de infraestructura de un drenaje que captara las aguas pluviales y que evite que se mezclen con aguas residuales y que esa agua se canalizara y se utilizara o que […] se infiltrara a través de pozos de absorción en el subsuelo de la propia Ciudad de México evitaría hundimientos, evitaría socavones”

Saúl Hernández Islas / maestro en Ingeniería Ambiental e Investigador, UPIBI

Es urgente actuar para que las lluvias de 2026 no nos agarren fuera de lugar durante el torneo mundialista.