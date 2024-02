“Es una guerra por el agua”, dicen vecinos de Xochimilco

Algunos tambos son la única alternativa para tener agua en zonas altas de Xochimilco. Rosalba Rebollar, habitante de Las Malvinas, asegura que cada día es más difícil llenarlos.



Y es que además de estar pendiente de la llegada de las pipas, en ocasiones deben lidiar con aquellos que no alcanzaron ni una gota.

“Hay mucha gente que se queda sin agua, por ejemplo la vecina de la asesoría luego no alcanza agua, entonces esto es una guerra del agua porque no hay agua”. Rosalba Rebollar | Vecina, alcaldía Xochimilco

Y después, ¿cómo llevan el agua hasta sus casas?



De la carretera los vecinos sacan sus botes a la espera de que una pipa los llene y desde ahi bombean el líquido hasta sus casas y para que llegue el agua a los tinacos de esta casa se deben de utilizar más de 60 metros de manguera.

Rosalía Rebollar sólo cuenta con 800 litros cada ocho días y así es como la administra: una parte para la ducha de cuatro personas.

“Lavo mi ropa, tengo mi lavadora con mi bote, acá es donde guardo mi agua sucia. Ahí cae el agua al tambo y ya que se llena aquí tengo estos botes los lleno saco a lavar o lo guardo para el excusado”. Rosalba Rebollar | Vecina, alcaldía Xochimilco



Nancy Martínez explica las reglas para que la comunidad cuente con el suministro.

“En verdad no saben lo que es vivir sin agua. Nos abastece la pipa dos veces a la semana, tenemos derecho cada predio a cuatro tambos por predio”. Nancy Martínez | Vecina, alcaldía Xochimilco

Ante algunos robos de tambos y de agua en la zona, los vecinos han establecido reglas no escritas.

“Cada quien tiene que aguantarse, si viene la pipa que le toca, cada quien tiene que aguantarse y si no le dejan tiene que aguantarse y esperarse a que la traigan otra vez. Como es muy valorada el agua la pelean, no es tan fácil como llegar y metes tu bote o metes tu bomba y ya te la llevas no se puede”. Manuel Castillo | Vecino, alcaldía Xochimilco