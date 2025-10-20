Ésta es la razón por la que podrías recibir una multa de tránsito de 68 mil pesos en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Nuevas multas para transportistas en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Si eres operador de una unidad que transporta sustancias tóxicas o peligrosas, como las pipas de gas, podrías recibir una multa de hasta 68 mil pesos si no respetas las nuevas normas de tránsito que se establecieron en la Ciudad de México desde el pasado 10 de octubre.

Multas de hasta 68 mil pesos en la CDMX

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada el 10 de octubre, se modificó el Reglamento de Tránsito de la capital del país para establecer nuevas sanciones para las unidades que transportan sustancias peligrosas que no respeten la ley.

Al artículo 9 del Reglamento de Tránsito se agregó la fracción VII que dice lo siguiente:

“Tratándose de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas, el límite de velocidad máximo será de 30 kilómetros por hora en cualquier zona o vía de circulación, salvo cuando se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones V y VI de este artículo”.

Los transportistas que violen la nueva norma, serán acreedores de una multa equivalente a 100, 200 o 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir, 11 mil 314, 22 mil 628 o 33 mil 942 pesos, respectivamente.

También se añadió la fracción III al artículo 26, que prohíbe “Circular por las vías de acceso controlado, cuando se trate de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas”.

La multa por infringir esta ley es de 200, 400 o 600 UMAs, lo que en 2025 equivale a 22 mil 628, 45 mil 256 o 67 mil 884 pesos, respectivamente.

Más multas para transportistas de carga peligrosa en la CDMX

También se modificaron las multas para los transportistas de carga peligrosa que no sigan las obligaciones contenidas en el artículo 27 del Reglamento de Tránsito de la CDMX.

I.- Sujetarse estrictamente a circular por las rutas, horarios y los itinerarios de carga y descarga autorizados y dados a conocer por la Secretaría y por Seguridad Pública

Multa: 100, 200 o 300 UMAs



II.- Abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la operación del servicio

Multa: 100, 200 o 300 UMAs

III.- En caso de congestionamiento vehicular que interrumpa la circulación, el conductor deberá solicitar a los agentes prioridad para continuar su marcha, mostrándoles la documentación que ampare el riesgo sobre el producto que transporta, con el propósito de salvaguardar la integridad física de las personas y bienes

Multa: 200, 300 o 400 UMAs

IV.- Deberán ir señalizados y balizados de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas con relación a este tipo de transporte

Multa: 200, 300 o 400 UMAs

V.- Cumplir con los lineamientos en materia de sustancias peligrosas que para tal efecto expidan las autoridades competentes