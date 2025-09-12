Estafador finge hija muerta en explosión de Iztapalapa y pide dinero fuera de hospital

GENERANDO AUDIO...

El hombre pide la cooperación voluntaria de los habitantes. Foto: Gettyimages

Mientras cientos de ciudadanos se unen para apoyar a los heridos de la explosión de una pipa de gas en la zona de Santa Martha, Iztapalapa, se viralizó el caso de un estafador que pide dinero afuera de un hospital diciendo ser padre de una joven fallecida en el accidente.

“No lo esperábamos, con lo que nos puedan ayudar”: estafador aprovecha tragedia de pipa para sacar dinero

De acuerdo con el video compartido, el hecho ocurrió, ayer 11 de septiembre, a las afueras del Hospital de Ortopedia Magdalena de las Salinas, donde se encuentran internados varios de los lesionados por el estallido en el Puente de la Concordia.

Ahí, el estafador aseguró que tenía una hija de 22 años que había resultado con quemaduras por la explosión de la pipa y que acababa de perder la vida.

Con la voz entrecortada y aparentando angustia dijo:

“Ahorita me dijeron que falleció mi niña que se quemó, no sé si nos puedan ayudar, la verdad es que no esperábamos esto, a todos, Gracias, que Dios los bendiga”. Menciona el estafador

Sin embargo, cuando fue cuestionado sobre el nombre de la supuesta víctima, el hombre no dio información clara y, ante la insistencia, optó por retirarse del lugar.

Estafador de accidente de pipa ya había sido reportado

El comportamiento del sujeto generó malestar entre pacientes, familiares y personal de salud que han permanecido en los hospitales donde son atendidas las personas lesionadas.

De acuerdo con medios locales, el sujeto ya había sido visto en otros centros médicos de la capital con la misma versión, por lo que fue boletinado para impedir que repitiera la acción.

Cabe destacar que, mientras este caso causó molestia, al momento, ciudadanos, colectivos y vecinos siguen mostrando solidaridad real hacia las familias afectadas con donaciones, acompañamiento y mensajes de apoyo.

