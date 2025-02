Exestudiante del Colmex denuncia abuso sexual por parte de un compañero; ésta es la historia de Diego

GENERANDO AUDIO...

Diego, exestudiante del Colegio de México (Colmex), denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero de la escuela. Mediante una publicación en redes sociales, menciona que las autoridades académicas y de la Ciudad de México le han dado la espalda y permitieron que el presunto agresor saliera del país.

Exestudiante del Colmex denuncia que un compañero abuso de él

En su denuncia, Diego relata que, en junio del año pasado, abusaron de él mientras se encontraba en su habitación, en la casa que compartía junto a sus roomies. Su agresor es, presuntamente, un excompañero que forma parte del Centro Internacional de Estudios (CEI) del Colmex.

Después del hecho, decidió denunciar lo ocurrido, pero las autoridades escolares no hicieron nada porque, según cuenta la víctima, se tardó mucho en presentar la denuncia. “No pudieron nunca contactarme ni preguntarme cómo estaba, no hicieron nada contra mi agresor”, relata Diego.

Al no encontrar respuesta por parte del Colmex, decidió darse de baja en la escuela para no tener que encontrarse en los pasillos con su presunto agresor.

“Yo no encontré otra alternativa y tuve que dejar mi escuela: a mis amigos, mi futuro, todas las esperanzas y cosas buenas que esperé desde que un chico alteño buscó dar un nuevo comienzo en su vida y terminó convirtiéndose en una desgracia”, publicó la víctima en redes sociales.

Presunto agresor de Diego salió del país; el Colmex no ha hecho nada para detenerlo, asegura víctima

En diciembre pasado, Diego intentó denunciar su caso ante la Fiscalía de la CDMX, pero su caso no ha avanzado por falta de pruebas que demuestren la agresión de la que fue víctima.

Por esas mismas fechas, también le avisó al Colmex para que activaran el protocolo para atender casos de acoso y hostigamiento sexual, pero sólo le dijeron que el asunto “ya era del concomiendo de las autoridades”.

Diego cuenta que, en enero de este año, después de que retomaron las labores académicas, la directora del CEI del Colmex le hizo creer que tenían activado su protocolo y que su caso estaba siendo estudiado por el jurídico, pero durante dos meses no hicieron nada, y su presunto agresor aprovechó este tiempo para salir del país y estudiar de intercambio en Polonia.

