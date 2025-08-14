Evalúan zonas con encharcamiento del AICM tras lluvias recientes

GENERANDO AUDIO...

Autoridades evalúan zonas con encharcamiento en el AICM. Foto: Cuartoscuro

En seguimiento a los trabajos del equipo interinstitucional conformado por el AICM, Conagua, SICT y el Gobierno de la CDMX, se realizaron recorridos en el lado aire del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para revisar las áreas donde se registraron encharcamientos en los últimos días.

El objetivo de esta inspección fue identificar los puntos más afectados y analizar las posibles causas de la acumulación de agua para prevenir que estas situaciones se repitan en próximas lluvias.

Definen acciones para atender afectaciones en el AICM

Tras el recorrido, las autoridades llevaron a cabo una reunión de seguimiento y evaluación para establecer acciones y estrategias que permitan atender las afectaciones provocadas por las precipitaciones recientes.

Entre las medidas acordadas se contemplan trabajos de desagüe, revisión del sistema pluvial interno del aeropuerto y coordinación permanente entre las dependencias para actuar de forma inmediata en caso de nuevos encharcamientos.

Estas labores buscan garantizar que las operaciones del AICM no se vean afectadas y que los pasajeros puedan transitar de manera segura durante la temporada de lluvias.