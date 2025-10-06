GENERANDO AUDIO...

Zócalo CDMX, qué eventos han reunido más personas. Cuartoscuro

El Zócalo de la Ciudad de México ha sido escenario de conciertos, marchas y actos políticos multitudinarios que han reunido a cientos de miles de personas. Desde el mitin de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con más de 1.2 millones de asistentes, hasta los conciertos de artistas internacionales, este espacio público ha registrado algunas de las mayores concentraciones en el país.

AMLO, 1.2 millones de asistentes en 2022

El 27 de noviembre de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, en el marco de su cuarto año de gobierno. De acuerdo con cifras oficiales, participaron 1.2 millones de personas.

El acto culminó con un mitin donde López Obrador ofreció un mensaje centrado en los avances de su administración. La concentración se considera la más numerosa registrada en el Zócalo de la Ciudad de México en los últimos años.

Claudia Sheinbaum, 400 mil asistentes en 2025

El 5 de octubre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró su primer año de gobierno con un evento masivo en el Zócalo capitalino.

Según cifras oficiales, la asistencia superó las 400 mil personas, que se congregaron para escuchar su informe sobre los logros sociales, económicos y legislativos de su administración.

El evento marcó uno de los actos políticos más grandes del actual sexenio, consolidando al Zócalo como punto de reunión para eventos de carácter gubernamental y popular.

Juan Gabriel, 350 mil personas en 2000

El 1 de enero de 2000, Juan Gabriel ofreció un concierto gratuito en el Zócalo capitalino que reunió a 350 mil personas, convirtiéndose en el espectáculo musical con mayor asistencia registrado en la historia de la Plaza de la Constitución.

El “Divo de Juárez” interpretó sus éxitos durante más de tres horas, marcando un precedente para los conciertos masivos posteriores en el corazón de la capital.

Los Fabulosos Cadillacs, 300 mil personas en 2023

La banda argentina Los Fabulosos Cadillacs se presentó el 3 de junio de 2023, congregando a 300 mil asistentes en la plancha del Zócalo.

El evento formó parte de su gira “El León del Ritmo” y fue catalogado como uno de los conciertos más concurridos de un grupo extranjero en México.

Grupo Firme, 280 mil asistentes en 2022

El 25 de septiembre de 2022, Grupo Firme reunió a 280 mil personas en su concierto gratuito en el Zócalo.

El evento fue organizado por el Gobierno capitalino como parte de una serie de espectáculos populares, convirtiéndose en uno de los shows más grandes de la década reciente.

Vicente Fernández, 217 mil asistentes en 2009

El ícono de la música ranchera, Vicente Fernández, ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 14 de febrero de 2009, con una asistencia estimada de 217 mil personas.

El evento se mantuvo entre los más recordados por su conexión con el público y la relevancia cultural del artista.

Shakira y Justin Bieber, 210 mil asistentes cada uno

Dos de los conciertos internacionales más importantes en el Zócalo fueron los de Shakira y Justin Bieber, ambos con 210 mil asistentes.

La cantante colombiana se presentó el 27 de mayo de 2010 durante su gira “Oral Fixation”, mientras que el intérprete canadiense ofreció su espectáculo el 11 de junio de 2012, en plena etapa de auge internacional.

Paul McCartney, 200 mil asistentes en 2012

El ex Beatle Paul McCartney se presentó el 10 de mayo de 2012 ante 200 mil personas.

El concierto gratuito coincidió con el Día de las Madres y fue una de las visitas internacionales más destacadas en la historia del Zócalo.

Roger Waters, 200 mil asistentes en 2016

El exintegrante de Pink Floyd, Roger Waters, ofreció un concierto el 1 de octubre de 2016 ante 200 mil personas.

El espectáculo gratuito incluyó temas clásicos del grupo británico y fue transmitido en pantallas instaladas alrededor del Zócalo para permitir el acceso visual a más asistentes.

Otros eventos masivos registrados

Además de los casos más concurridos, el Zócalo ha recibido presentaciones de artistas y agrupaciones como:

Café Tacvba (2000 y 2005)

(2000 y 2005) Manu Chao (2006)

(2006) Silvio Rodríguez (2007)

(2007) Britney Spears (2011)

(2011) La Maldita Vecindad (2022)

(2022) Joan Manuel Serrat (2022)

(2022) Vivir Quintana (2022)

A lo largo de más de dos décadas, el Zócalo de la CDMX ha sido escenario de expresiones culturales, políticas y sociales que forman parte de la historia reciente de México.

Fotos: Cuartoscuro

