Examen de manejo: el nuevo filtro para obtener licencia en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Licencia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Solicitar la licencia de conducir tiene un nuevo trámite, se trata del examen teórico necesario para que se entregue el permiso para manejar. La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México ha dado algunos detalles sobre la prueba.

¿Cómo es el examen de conducir para solicitar la licencia en la CDMX?

La Semovi, en su página oficial, explica algunos detalles del examen para solicitar la licencia de conducir. De acuerdo con la Secretaría, se trata de una prueba teórica, es decir, el aspirante no será sometido a una prueba tras el volante.

El examen teórico consta de 20 preguntas que son extraídas de una batería aleatoria de más de 200 reactivos, explica la dependencia local. Para poder responderlas, el aspirante cuenta con 25 minutos.

[TE PUEDE INTERESAR: CDMX eliminará trámite de licencia permanente]

Para que sea un examen aprobatorio, la Semovi estableció la calificación de 8 para poder considerar que el conductor que desea la licencia tiene el conocimiento necesario para que se le otorgue.

“En caso de no aprobar el examen en un primer intento, el sistema permitirá realizarlo una segunda ocasión. Es importante mencionar que, por día, cada persona tiene un máximo de dos oportunidades para acreditarlo”, destaca la Semovi en su página oficial.

El examen se realiza de manera presencial en alguno de los módulos de la Semovi; aunque también se aclara que puede ser en línea.

Según reportes, el examen para la licencia en la Ciudad de México abarca algunos temas importantes como el reglamento de tránsito, la señalización vigente, la guía básica de seguridad vial.

Al parecer, el examen para el trámite de la licencia llegó para quedarse, pues aunque la licencia permanente terminará en diciembre de 2025, para las 2026 autoridades prevén que los conductores que sean puestos a prueba mediante el cuestionario de 20 preguntas.