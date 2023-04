Exigen que chofer declare por desaparición de la rapera Inof

Familiares y amigos de la rapera Ana Arizbeth Soto, conocida como “Inof”, protestaron por la desaparición de la joven hace casi una semana.



Se manifestaron en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y cerraron calles aledañas.



El sábado 8 de abril, Arizbeth, de 19 años, salió de su casa, en la colonia Olivar del Conde, alcaldía Álvaro Obregón, la última imagen de ella fue en Ecatepec, Estado de México.



El video conseguido por sus familiares, muestra que abordó un mototaxi en la colonia Haciendas de Aragón, la última ubicación de su celular es en la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero.

“Todo el avance que tenemos es de nosotros y está imposible que nosotros que no tenemos las herramientas que ellos tienen, consigamos más. Lo que estamos pidiendo es que le den seguimiento a las cámaras de la Fiscalía del Estado y de la Ciudad.”

También exigen que el conductor del mototaxi declare ante las autoridades.

“Nosotros ubicamos al mototaxi en una vía cerca de ahí, lo interceptamos, no lo dejamos avanzar. Hablamos a la policía del Estado y tardamos una hora en mandarnos una patrulla para que llegara y nos dijera que no lo podía procesar porque no eran maneras.”

Fernando Soto, hermano de Arizbeth Soto