La explosión de una pipa que transportaba miles de litros de gas dejó este miércoles cuatro muertos y 90 heridos, varios de ellos de gravedad, informaron las autoridades al corte de las 22:00 horas.

El vehículo estalló tras volcar en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a varias personas, dijo Clara Brugada, en el lugar del siniestro. Horas más tarde confirmo el cuarto deceso.

La Fiscalía de la CDMX confirmó que se tiene registro de 90 personas lesionadas, quienes reciben atención médica; diez de ellas ya han sido dadas de alta. El IMSS Bienestar brinda atención a 19 heridos.

Familiares de los lesionados, se agolpaban en los nosocomios por obtener noticias de sus seres queridos. En el ISSSTE se atienden a 32 pacientes.

Por su parte, la Fiscalía CDMX permanece en los hospitales, ofreciendo atención integral que incluye contención psicológica, acompañamiento jurídico y orientación social, tanto a las personas lesionadas como a sus familiares, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la capital.

En el lugar de los hechos, trabaja personal pericial especializado en criminalística, fotografía, química, incendios y explosiones, hidrosanitarias, hechos de tránsito, video, mecánica y seguridad industrial, con el objetivo de recabar los primeros indicios y determinar la causa de lo ocurrido.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó en la red social X su “solidaridad y apoyo a los familiares” de las víctimas.

