Explosión de pipa en Iztapalapa: 30 muertos y 14 hospitalizados tras tragedia

Foto: Cuartoscuro

Autoridades confirmaron en el reporte diario emitido a las 21:30 que, 30 personas fallecieron, mientras que 14 permanecen hospitalizadas y 40 fueron dadas de alta tras el trágico incidente registrado recientemente en la alcaldía Iztapalapa. El hecho mantiene a familiares y vecinos en espera de noticias sobre la evolución de los heridos.

La jefa de Gobierno destacó la solidaridad de las y los capitalinos que se han movilizado para brindar apoyo a las familias afectadas, ya sea con donaciones, acompañamiento o labores de voluntariado. En redes sociales, múltiples mensajes de respaldo circulan bajo el hashtag #Iztapalapa.

De acuerdo con el corte más reciente, las autoridades sanitarias continúan en seguimiento del estado de salud de las personas hospitalizadas. Los pacientes reciben atención en distintos hospitales de la CDMX, donde equipos médicos multidisciplinarios trabajan para garantizar su recuperación.

El gobierno capitalino informó que se mantiene el acompañamiento a los deudos y a las personas heridas mediante servicios médicos, psicológicos y jurídicos. Además, se evalúan medidas adicionales para reforzar la atención en la zona afectada y prevenir riesgos futuros.

