La explosión de una pipa de gas y varios vehículos en las inmediaciones del Puente de la Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, en la zona de Santa Martha Acatitla, dejó 18 lesionados este miércoles, de acuerdo con autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La secretaria Myriam Urzúa informó que, hasta el momento, no se reportan fallecidos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizan labores de vialidad para permitir el acceso a los bomberos, ambulancias y equipos médicos que trabajan en la zona.

Uno TV mantiene una cobertura especial en vivo desde el punto, con actualizaciones minuto a minuto sobre la situación en Iztapalapa.

Explosión en Iztapalapa hoy: transmisión en vivo de lo sucedido en la concordia

FGJ investigará a empresa dueña de pipa que explotó en Iztapalapa La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que aún no se tiene identificada a la empresa propietaria de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa. Señaló que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la encargada de realizar las investigaciones para determinar tanto a los responsables como las causas del accidente. Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 lesionados y 18 vehículos dañados: Brugada La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la explosión ocurrió a las 14:20 horas, luego de la volcadura de una pipa con 49 mil 500 litros de gas LP, cuyo origen será investigado. El accidente provocó una onda expansiva que dejó 57 personas lesionadas, varias de ellas trasladadas en estado grave a distintos hospitales, además de 18 vehículos involucrados en el siniestro. Bomberos controlan riesgo en pipa de gas tras explosión en Iztapalapa El director general de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el riesgo en la pipa que transportaba gas LP ya está controlado. Explicó que se suspenderá la quema controlada del combustible, ya que existen las condiciones necesarias para iniciar el trasiego del gas de manera segura. Reportan cinco traslados aéreos de lesionados Se reportaron cinco traslados aéreos de lesionados hacia distintos hospitales de la Ciudad de México, como parte de la atención de emergencia tras la explosión en Iztapalapa. Helicópteros del Grupo Cóndores participaron en las maniobras para agilizar el traslado de pacientes en condición delicada. Explosión de pipa de gas en Iztapalapa deja 18 lesionados La explosión de una pipa de gas y varios vehículos en las inmediaciones del Puente de la Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, dejó 18 lesionados este martes, de acuerdo con autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Pipa de gas explota en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa Se registró una explosión la tarde de este miércoles en inmediaciones de la estación Santa Martha del Metro CDMX, en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría ocurrido por una pipa incendiada sobre el Puente de la Concordia.

¿Qué pasó en Iztapalapa?

Una explosión de pipa de gas y varios vehículos se registró este martes en las inmediaciones del Puente de la Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, confirmó que hay 18 personas lesionadas y, hasta el momento, ningún fallecido.