Explosión de pipa en Iztapalapa: sube a 25 el número de fallecidos

GENERANDO AUDIO...

Una pipa de gas LP explotó en Iztapalapa, CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (CDMX) informó este viernes que el número de víctimas fatales derivadas de la explosión de una pipa de gas LP, en la alcaldía Iztapalapa, ascendió a 25 personas.

Del total de afectados, 21 continúan hospitalizados recibiendo atención médica, mientras que 38 ya fueron dados de alta tras su recuperación. Las autoridades locales mantienen los protocolos de apoyo y seguimiento para los familiares de los fallecidos y para los pacientes que aún permanecen en los hospitales.

“Informamos sobre el incidente en Iztapalapa, confirmando que se mantienen 21 personas hospitalizadas, 38 personas ya fueron dadas de alta y 25 personas han fallecido, lamentablemente”.

Entre las víctimas destacan:

Alicia Matías Teodoro, quien era checadora de transporte público y quien salvó a su nieta de la explosión. La “abuelita heroína” falleció el viernes 12 de septiembre a causa de las lesiones.

El 16 de septiembre se dio a conocer la muerte de Fernando Soto, chofer de la pipa, de 34 años. Estaba en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”. El joven alertó a los transeúntes de la explosión.