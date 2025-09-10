GENERANDO AUDIO...

Explosión de una pipa de gas afecta transporte en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

Un fuerte accidente ocurrió esta tarde en la zona de Santa Martha, alcaldía Iztapalapa, cuando una pipa de gas explotó en el Puente de la Concordia.

La magnitud de la explosión afectó la carretera federal 150 y la autopista hacia Puebla, generando cierres temporales y desvíos para los conductores.

Ve cobertura especial de Uno TV:

Cierran autopista México-Puebla y vialidades cercanas

El Centro de Orientación Vial de la SSC CDMX informó que continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México-Puebla, entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia.

Además, se reporta corte de circulación en Calzada Ermita Iztapalapa a partir de la Avenida de Las Torres, mientras los servicios de emergencia trabajan en la zona.

Transporte público suspendido o con rutas alternas

Como medida preventiva, la estación Santa Marta de la Línea A del Metro CDMX permanece cerrada. El resto de la línea opera con normalidad, de Pantitlán a La Paz, por lo que se recomienda a los usuarios considerar rutas alternas.

El servicio de Cablebús también está suspendido por el incendio, operando provisionalmente en la Línea 2, de Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo.

Por otra parte, el Servicio de Transportes Eléctricos informó que el servicio de la Línea 10 del Trolebús queda completamente suspendido mientras se realizan los trabajos de emergencia, en tanto que la Línea 11 cubre su ruta con servicio provisional de Chalco a Parque Tejones.

Autoridades supervisan trabajos por explosión en Iztapalapa

La jefa de gobierno, Clara Brugada, llegó a la zona del accidente para supervisar los trabajos de los equipos de emergencia. También está presente la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa Venegas, coordinando la atención del incidente y las medidas de seguridad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]