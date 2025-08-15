GENERANDO AUDIO...

Bomberos atienden explosión por gas en Benito Juárez, CDMX. Foto: Bomberos CDMX

Una explosión en un departamento en la alcaldía Benito Juárez dejó, al menos, cinco personas heridas este viernes, tras un incidente por presunta acumulación de gas en un edificio de la colonia Independencia, en la Ciudad de México (CDMX). El hecho provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia, quienes atendieron la situación en el cruce de las calles San Borja y Edzna.

Movilización de servicios de emergencia por explosión en Benito Juárez

De acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, la detonación ocurrió en el interior de un inmueble ubicado en el primer nivel, afectando muros, ventanas y diversos objetos. Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), paramédicos, ambulancias de la alcaldía, personal de Protección Civil y Bomberos.

Bomberos CDMX señaló: “En seguimiento al incendio registrado en calle San Borja, colonia Independencia, en alcaldía Benito Juárez, informamos que se trató de una explosión en el interior de un departamento por acumulación de gas, dañando muros, ventanas y objetos varios. Resultaron lesionadas cinco personas”.

Lesionados y evacuación del inmueble

Al menos, cinco personas resultaron heridas, algunas con contusiones y otras con crisis nerviosa. Paramédicos realizaron revisiones médicas para descartar lesiones graves. Se trata de un edificio que cuenta con 32 departamentos de los cuales, cuatro resultaron afectados en su extructura por la explosión y dos más presentaron daños.

Los equipos de emergencia evacuaron a todos los habitantes y acordonaron la zona, sin embargo, algunos de los inquilinos regresaron rápidamente por medicamentos, documentos y sus mascotas.

Afectaciones estructurales tras explosión

Las paredes del departamento donde se originó el siniestro colapsaron, y sobre la acera se encontraron escombros y aparatos domésticos proyectados por la onda expansiva. El área afectada cubre un tramo de entre seis y ocho metros sobre la calle San Borja, cercana al Eje Central Lázaro Cárdenas.

