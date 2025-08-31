Extinguen incendio en tienda de electrónica en Avenida Chapultepec

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Luego de poco más de una hora, bomberos capitalinos extinguieron el incendio al interior de una tienda de electrónica en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se hubiera registrado una explosión por un cortocircuito.

Hasta el local de Steren, ubicado en la esquina de Avenida Chapultepec y Eje 2 Poniente Florencia, en la colonia Juárez, llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes controlaron y extinguieron las llamas, para después laborar en labores de ventilación.

Según informó a través de redes sociales el jefe vulcano Juan Manuel Pérez Cova, a causa del incendio fueron desalojados los habitantes de los departamentos ubicados en los pisos superiores del edificio en el que se encuentra el local.

Mientras que el grupo de rescatistas S.I.A.D.E. (Sistema Internacional de Atención a Desastres y Emergencias) acotó en su cuenta de X que, mientras aún se desconoce la causa del incendio, al interior de la tienda había explosiones en la instalación eléctrica.

De igual forma, destacó que no se reportaban personas lesionadas ni atrapadas al interior de la tienda de electrónica, mientras continuaban laborando en la zona los servicios de emergencia, entre los que destaca la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En tanto que hasta el momento no se han pronunciado al respecto las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc.

