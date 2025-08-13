| Uno TV

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 13 de agosto, la Ciudad de México será escenario de seis concentraciones, dos citas agendadas, cinco rodadas ciclistas y varios eventos culturales, deportivos y religiosos. Las demandas abarcan desde pagos pendientes y derechos laborales, hasta apoyo a comunidades rurales y espacios culturales.

Cuauhtémoc

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 Hora : 10:00 Lugar : Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico Demanda : Pago del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100 Aforo estimado : 120

Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Superior de la CDMX (SUTIEMS) Hora : 11:30 Lugar : Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Av. Dr. Río de la Loza 68, Doctores Demanda : Respeto a la vida interna sindical, días sabáticos, respeto al contrato colectivo y convenios 87 y 135 de la OIT Aforo estimado : 120

Vanguardia Nacional de Trabajadores y Extrabajadores de la S.P. Hora : 11:00 Lugar : Plaza de la Ciudadela Actividad : Reunión para definir acciones en defensa de derechos laborales Aforo estimado : 70

Movimiento Femenil Indígena Hora : Durante el día Lugar : Secretaría de Gobierno Demanda : Asignación de espacios para la Feria de las Culturas Aforo estimado : 10

Colectiva Lleca Hora : 12:00 Lugar : Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Digna Ochoa y Plácido 56, Doctores Demanda : Revisión de carpetas de investigación Aforo estimado : 30

Ex trabajadores de Servicios Funerarios “Funeza” (cita agendada) Hora : 11:00 Lugar : Junta Local de Conciliación y Arbitraje Demanda : Pago de finiquito tras despido injustificado Aforo estimado : 20

(cita agendada) Trabajadores del Centro de Carga para Vehículos Eléctricos “Charging Station” (cita agendada) Hora : 13:00 Lugar : Oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre 294, Col. Obrera Demanda : Contra la clausura por el INVEA Aforo estimado : 20

(cita agendada)

Coyoacán

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) del estado de Guerrero Hora : Durante el día Lugar : Comisión Nacional del Agua, Insurgentes Sur 2416, Copilco el Bajo Demanda : Créditos del Programa “Cosechando Soberanía”, solución a presa “Los Sabinos”, regularización de concesiones y apoyos para vivienda rural Actividad : 10:00 hrs cita en la SEDATU, Av. Nuevo León 210, Hipódromo Condesa Aforo estimado : 120



Rodadas ciclistas

Tlalpan – 07:00 h | De Blvd. Picacho Ajusco 528, Lomas de Padierna, al Valle de las Cantimploras

– 07:00 h | De Blvd. Picacho Ajusco 528, Lomas de Padierna, al Valle de las Cantimploras Iztacalco – 20:00 h | De la explanada de la alcaldía al Cablebús Los Pinos, Miguel Hidalgo

– 20:00 h | De la explanada de la alcaldía al Cablebús Los Pinos, Miguel Hidalgo Coyoacán, Benito Juárez, Iztapalapa – 21:00 h | Varias sedes hacia Los Reyes La Paz, EdoMex

– 21:00 h | Varias sedes hacia Los Reyes La Paz, EdoMex Coyoacán – 20:45 h | De Parque Xotepingo al Centro de Coyoacán

– 20:45 h | De Parque Xotepingo al Centro de Coyoacán Cuauhtémoc – 21:00 h | Ángel de la Independencia (destino sin definir)

Eventos destacados de esparcimiento

Entrega de tarjetas del Programa “Uniformes y Útiles Escolares” – 08:30 h | Estadio GNP Seguros, Iztacalco | 26,000 asistentes

– 08:30 h | Estadio GNP Seguros, Iztacalco | 26,000 asistentes XI Fiesta de las Culturas Indígenas – 10:00 h | Zócalo capitalino | 100,000 asistentes

– 10:00 h | Zócalo capitalino | 100,000 asistentes XX Gran Remate de Libros y Películas – 11:00 h | Monumento a la Revolución | 1,000 asistentes

– 11:00 h | Monumento a la Revolución | 1,000 asistentes Feria de la Torta 2025 – 12:00 h | Explanada Venustiano Carranza | 100,000 asistentes

– 12:00 h | Explanada Venustiano Carranza | 100,000 asistentes América vs Puebla (Liga BBVA Femenil) – 19:00 h | Estadio Ciudad de los Deportes, Benito Juárez | 6,500 asistentes

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]