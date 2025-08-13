Extrabajadores de Ruta 100 y sindicato de educación encabezan protestas en la CDMX este miércoles

| 06:13 | Benell Cortés | Uno TV
Marchas CDMX hoy
Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 13 de agosto, la Ciudad de México será escenario de seis concentraciones, dos citas agendadas, cinco rodadas ciclistas y varios eventos culturales, deportivos y religiosos. Las demandas abarcan desde pagos pendientes y derechos laborales, hasta apoyo a comunidades rurales y espacios culturales.

Cuauhtémoc

  • Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico
    • Demanda: Pago del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100
    • Aforo estimado: 120
  • Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Superior de la CDMX (SUTIEMS)
    • Hora: 11:30
    • Lugar: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Av. Dr. Río de la Loza 68, Doctores
    • Demanda: Respeto a la vida interna sindical, días sabáticos, respeto al contrato colectivo y convenios 87 y 135 de la OIT
    • Aforo estimado: 120
  • Vanguardia Nacional de Trabajadores y Extrabajadores de la S.P.
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Plaza de la Ciudadela
    • Actividad: Reunión para definir acciones en defensa de derechos laborales
    • Aforo estimado: 70
  • Movimiento Femenil Indígena
    • Hora: Durante el día
    • Lugar: Secretaría de Gobierno
    • Demanda: Asignación de espacios para la Feria de las Culturas
    • Aforo estimado: 10
  • Colectiva Lleca
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Digna Ochoa y Plácido 56, Doctores
    • Demanda: Revisión de carpetas de investigación
    • Aforo estimado: 30
  • Ex trabajadores de Servicios Funerarios “Funeza” (cita agendada)
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Junta Local de Conciliación y Arbitraje
    • Demanda: Pago de finiquito tras despido injustificado
    • Aforo estimado: 20
  • Trabajadores del Centro de Carga para Vehículos Eléctricos “Charging Station” (cita agendada)
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre 294, Col. Obrera
    • Demanda: Contra la clausura por el INVEA
    • Aforo estimado: 20

Coyoacán

  • Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) del estado de Guerrero
    • Hora: Durante el día
    • Lugar: Comisión Nacional del Agua, Insurgentes Sur 2416, Copilco el Bajo
    • Demanda: Créditos del Programa “Cosechando Soberanía”, solución a presa “Los Sabinos”, regularización de concesiones y apoyos para vivienda rural
    • Actividad: 10:00 hrs cita en la SEDATU, Av. Nuevo León 210, Hipódromo Condesa
    • Aforo estimado: 120

Rodadas ciclistas

  • Tlalpan – 07:00 h | De Blvd. Picacho Ajusco 528, Lomas de Padierna, al Valle de las Cantimploras
  • Iztacalco – 20:00 h | De la explanada de la alcaldía al Cablebús Los Pinos, Miguel Hidalgo
  • Coyoacán, Benito Juárez, Iztapalapa – 21:00 h | Varias sedes hacia Los Reyes La Paz, EdoMex
  • Coyoacán – 20:45 h | De Parque Xotepingo al Centro de Coyoacán
  • Cuauhtémoc – 21:00 h | Ángel de la Independencia (destino sin definir)

Eventos destacados de esparcimiento

  • Entrega de tarjetas del Programa “Uniformes y Útiles Escolares” – 08:30 h | Estadio GNP Seguros, Iztacalco | 26,000 asistentes
  • XI Fiesta de las Culturas Indígenas – 10:00 h | Zócalo capitalino | 100,000 asistentes
  • XX Gran Remate de Libros y Películas – 11:00 h | Monumento a la Revolución | 1,000 asistentes
  • Feria de la Torta 2025 – 12:00 h | Explanada Venustiano Carranza | 100,000 asistentes
  • América vs Puebla (Liga BBVA Femenil) – 19:00 h | Estadio Ciudad de los Deportes, Benito Juárez | 6,500 asistentes

