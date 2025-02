Extranjera se queja de servicio en camión de CDMX; la bajan y le avientan la bolsa

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, bajon del camión a una mujer extranjera. Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México (CDMX), una mujer extranjera abordó una unidad del transporte público, aparentemente uno de los camiones morados, sin embargo, al parecer no traía cambio para depositar su pasaje y comenzó a quejarse de algunos factores en su día a día en la capital.

Bajan a mujer de camión en CDMX; video

A las otras usuarias no les pareció la queja de la joven extranjera, por ello, decidieron bajarla del camión. usuarios de redes sociales señalan que la mujer es originaria de España, pues, su acento la delató un poco.

A continuación, el video que da cuenta del momento. Advertencia: el siguiente material audiovisual contiene palabras altisonantes, se recomienda discreción.

Cuando comenzó a reclamar que le faltaban dos pesos, a las demás usuarias les molestó porque también se quejó de México. “No me voy a callar. Él me está ofendiendo, me faltaban dos pesos”.

Otra usuaria la confrontó: “estás diciendo que no te gusta México”. Todo era intercambio de palabras, pero, otra mujer decidió actuar, la empujó y la encaminó a la puerta. “Órale, ya bájate”.

Entre dimes y diretes, la joven de España fue bajada del camión, además, le aventaron una bolsa con algunos artículos.

“Si no te gusta, lárgate del país, porque nadie te faltó al respeto.” se escuchó al fondo de la unidad.

Los camiones de CDMX, que por lo general salen de paraderos, son de color morado y no dan cambio, la tarifa establecida es de ocho pesos y se pide a los usuarios que paguen con la cantidad exacta.

Cuando los usuarios no pagan con el monto requerido, los operadores les recuerdan el protocolo al abordar la unidad.