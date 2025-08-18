GENERANDO AUDIO...

Fabricantes de calzado en CDMX exigen reforzar aduanas Foto: Getty Images

Fabricantes y vendedores de calzado en la Ciudad de México exigen reforzar la vigilancia en las aduanas para frenar la entrada de zapatos ilegales, principalmente provenientes de China.

La petición surge tras el decreto de la Secretaría de Economía que prohíbe la importación temporal sin pago de aranceles.

Fabricantes piden mayor control en las fronteras

Empresarios del ramo señalaron que este tipo de disposiciones deben acompañarse con un blindaje en fronteras para detener la competencia desleal que afecta a la industria nacional.

“Se ve con optimismo, se recibe con beneplácito, es un anuncio que bien podemos decir, llega un poco tardío porque debió ponerse desde hace algunos años, pero al fin llega”. Gerardo López Becerra, presidente de ConComercio en Pequeño

Por otro lado, Julio Munive Lagunas, empresario del sector, advirtió que sin vigilancia efectiva:

“Esas medidas acompañadas de mayor vigilancia en las fronteras puede frenar un poquito, esa competencia desleal con la que hemos venido batallando los últimos años”. Julio Munive Lagunas, empresario del calzado

Competencia desleal impacta empleos y producción

La industria del calzado en CDMX enfrenta una crisis: se estima que tres de cada 10 pares de tenis o zapatos que circulan en el mercado entraron ilegalmente al país durante el último año.

“Por cada par de calzado chino hay otros tres pares de calzado mexicano, estamos hablando de 60 millones de pares que entran al año”. Carlos Mota, empresario del calzado

El impacto es severo. Según Munive Lagunas, al menos 120 pequeñas y medianas empresas han cerrado.

“Desde la fabricación de los materiales, la fabricación del calzado, la venta, hasta el consumo final. Se han perdido alrededor de 120 pymes que han cerrado y se habla de unos 12 mil empleos perdidos a la fecha”. Julio Munive Lagunas, empresario del calzado

Llamado a los consumidores

Los fabricantes también hicieron un llamado a la población para apoyar el consumo local y valorar el calzado hecho en México.

“El calzado mexicano ofrece mayor confort, durabilidad y mejores materiales. No sólo importa que un producto luzca colorido, sino que sea resistente y bien fabricado”.

Julio Munive Lagunas, empresario del calzado

