Facultad de Ciencias Políticas se va a paro en medio de crisis de seguridad en la UNAM

GENERANDO AUDIO...

Protestas en CU tras asesinato en el CCH Sur. Foto: Cuartoscuro

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma entró en paro indefinido a partir del día de ayer, jueves 9 de octubre.

Con esta decisión, se suma a otras facultades y planteles de la UNAM que han tomado la misma medida tras el asesinato de un estudiante del CCH Sur el 20 de septiembre del presente año.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se va a paro indefinido

Ayer jueves, la Asamblea Estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales informó sobre la decisión de irse a paro indefinido debido a la situación de inseguridad en los planteles de la UNAM. Recordemos que el lunes pasado, se desalojaron las instalaciones de la facultad por una amenaza de bomba.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Reportes de la prensa local señalan que los estudiantes contemplaron la idea de un paro activo, aunque finalmente optaron por suspender todas las actividades escolares y administrativas. Una de sus mayores reclamos es exigirle a la UNAM mayores garantías de seguridad en las instalaciones universitarias.

Alejandro Chanona Burguette, director de la facultad, confirmó la noticia mediante un breve comunicado en el que solo se añade que se mantendrá informada a la comunidad estudiantil.

Esta misma semana, la Facultad de Economía, la FES Zaragoza y la Prepa 8 también anunciaron el paro indefinido de actividades.

[TE PUEDE INTERESAR: Desalojan Prepa 3 de la UNAM tras hallar objeto sospechoso]

Incertidumbre por amenazas en planteles de la UNAM

Después el asesinato de un estudiante en las instalacioness del CCH Sur, y hasta la fecha, se han presentado varias amenazas en contra de facultades y planteles de la UNAM. En todos los casos han resultado ser una falsa alarma, pero esto ha causado incertidumbre entre los alumnos y maestros.

De acuerdo con la fiscal de la Ciudad de México (CDMX), Bertha María Alcalde Luján, ya suman 18 denuncias presentadas por amenazas en la UNAM. Por su parte, la universidad dio a conocer que identificaron a dos personas responsables de difundir falsas amenazas de bomba.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]