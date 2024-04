Falla intento por sanear pozo contaminado en alcaldía Álvaro Obregón

Día 1 en el intento por sanear el pozo de agua potable contaminado por una sustancia aceitosa en la alcaldía Álvaro Obregón:



Desde las 9 de la mañana, personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México ensambló una manguera de plástico gigante. El objetivo era alcanzar una profundidad de 250 metros para comenzar a extraer el líquido contaminado.

“De lo que se trata, de lo que me están comentando es poder eliminar el contaminante que todavía se encuentra. Cabe destacar por las palabras que me dice la secretaria que este pozo ya no está surtiendo agua, que ya está cancelado que lo que se está haciendo es extrayendo este contaminante, pero que les falta ayer hasta 110 y que necesitan llegar hasta 250 metros”. Mariana Rodríguez | Alcaldesa interina de Álvaro Obregón



Pero algo salió mal…al parecer la manguera se atoró. Siete horas después, el tubo de plástico tuvo que ser extraído y, por la fuerza de la tensión, se deshizo y se convirtió en una maraña de cable.

Personal de Protección Civil extendió el cinturón de seguridad y coloca mantas para obstruir la visibilidad de los trabajos de saneamiento en este pozo contaminado.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó inspecciones en el alcantarillado de calles aledañas para localizar el origen de la filtración que contaminó el tanque de agua potable.



Pero un trabajador indicó que hasta el momento no se ha encontrado alguna sustancia química.

