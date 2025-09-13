GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro/Getty Images

Alicia Matías Teodoro, la checadora de transporte público que salvó a su nieta de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, falleció este viernes 12 de septiembre a causa de las heridas en el hospital donde era atendida.

Asimismo, la menor Jaclyn Azulet, de 2 años, es reportada por las autoridades capitalinas como en estado delicado.

Anuncian muerte de la abuelita Alicia Matías

Este viernes, se confirmó que Alicia Matías, de 49 años, falleció en el Hospital Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la capital del país.

Su muerte se dio tras dos días hospitalizada, recibiendo atención médica a causa de las quemaduras en el 98% de su cuerpo, que, según reportes periodísticos, le causaron un shock con el que perdió la memoria, dejando de reconocer a sus familiares.

Alicia y su nieta Azulet se viralizaron en redes sociales luego de que se dio a conocer que protegió con su cuerpo a la bebé de 2 años al momento de la explosión, evitándole mayores heridas.

Ella, quien trabajaba de checadora de transporte público en el paradero del Metro Santa Martha Acatitla, ubicado frente a la zona de la explosión, cuidaba a su nieta durante su jornada laboral, pues su hija, madre soltera, no podía atenderla por ir a trabajar.

La menor Jaclyn Azulet figura con un estado de salud delicado, todavía internada en el Hospital de Pediatría Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la alcaldía Cuauhtémoc.

Con su deceso, se eleva el saldo por la explosión ocurrida el miércoles en el Puente de la Concordia, en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa.