Fallece el profesor Eduardo Noé García Morales en tragedia de pipa en Iztapalapa

Explosión de pipa en CDMX cobra la vida de un profesor. Fotos: Cuartoscuro y Getty

El profesor Eduardo Noé García Morales falleció en la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre de 2025 en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX). Su nombre aparecía en la lista oficial difundida por la jefa de Gobierno, donde fue registrado con la anotación “CHEZ/Sin traslado”.

Profesor Eduardo Noé García Morales, víctima de la explosión de pipa

En redes sociales y mediante comunicados escolares se confirmó la muerte del docente de preparatoria. La Supervisión Escolar de la Zona Núm. 47 de Bachillerato General compartió un mensaje en el que expresó solidaridad hacia la familia:

“La comunidad que conforma la Zona Escolar Núm. 47 de Bachillerato General expresa su solidaridad y acompañamiento a la familia del profesor Eduardo Noé García Morales, ante la irreparable pérdida de su ser querido. Les enviamos nuestras oraciones y todo nuestro afecto”.

Explosión en Puente de la Concordia en Iztapalapa

El siniestro se produjo cuando una pipa de gas LP con capacidad de más de 49 mil litros explotó en inmediaciones de la estación Santa Martha, Línea A del Metro. Hasta el momento, autoridades han confirmado varias personas fallecidas y más de 90 lesionadas, con cifras que pueden actualizarse conforme avanza la atención hospitalaria.

Solidaridad ciudadana en hospitales y zona del accidente

En paralelo, policías, repartidores de aplicaciones, taxistas y vecinos se organizaron para llevar comida, agua y víveres a familiares de víctimas y heridos. Parte del apoyo se concentró en el Hospital Emiliano Zapata y en inmediaciones del accidente, donde se congregaron familiares en busca de información sobre sus seres queridos.

