Foto: Cuartoscuro / Archivo

La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa continúa cobrando víctimas a más de un mes del siniestro. Este martes 21 de octubre se confirmó la muerte de una joven de 16 años, identificada como Tiffany Odette, quien permanecía hospitalizada desde el pasado 13 de septiembre, cuando ocurrió el incidente en la colonia La Concordia. Con su fallecimiento, el número de víctimas mortales asciende a 32.

De acuerdo con reportes, la menor murió a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió en más del 70% del cuerpo. Tiffany era una de las pacientes en estado crítico el cual se complicó en los últimos días, fue atendida tras la explosión, que se registró cuando una pipa de gas se incendió durante maniobras de descarga en una vivienda.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades. Hasta el momento, se ha informado que tres personas enfrentan proceso judicial por presunto homicidio y lesiones culposas, entre ellos los responsables de la empresa distribuidora de gas.

