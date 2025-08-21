GENERANDO AUDIO...

Tres meses después del asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, ambos asesores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, familiares y amigos acudieron al lugar del ataque para rendirles homenaje y exigir justicia.

El homicidio ocurrió el pasado 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan, a un costado de la estación del Metro Xola, donde un hombre armado los esperaba para dispararles.

Flores, ofrendas y un altar conmemorativo

En el sitio, los deudos colocaron una placa con la inscripción:

“Quienes conocieron a José Muñoz Vega y Ximena Guzmán Cuevas esperan verdad y justicia”.

También amarraron ramos de rosas y flores blancas, entre ellas un arreglo con la figura de un gatito. Además, aseguraron una manta con los rostros de Ximena y José, representados con alas de ángeles y sonriendo.

La ceremonia se llevó a cabo en el carril de baja velocidad de Calzada de Tlalpan, sin presencia de la policía para resguardar el área. Tras la breve ofrenda, los familiares y amigos se retiraron sin dar declaraciones.

Cuestionan vigilancia en el lugar del crimen

El altar fue colocado a unos metros del botón de auxilio 2056, el cual cuenta con una cámara de videovigilancia del C5. En su momento, se cuestionó su funcionamiento el día del ataque.

El área de comunicación social del C5 aseguró que actualmente la cámara se encuentra activa.

A tres meses del doble homicidio, las familias mantienen viva la memoria de las víctimas y reiteran su exigencia de verdad y justicia.