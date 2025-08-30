Familiares superan a autoridades en búsqueda de desaparecidos, localizan al 82%

GENERANDO AUDIO...

Braulio estuvo en una fosa común seis años. Julio César, desaparecido en 2021, fue hallado en un laboratorio del IPN, y los restos de Montserrat López, extraviada en 2023, fueron encontrados en el Ajusco a principios de este año.

“La denuncia e investigación por la desaparición de Braulio, Julio y Monse tuvo varias deficiencias comunes”

Nashieli Ramírez / presidenta de la CDHCM

Fueron las familias quienes lograron localizarlos. Una constante, según reveló el Informe Temático sobre la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

De 35 casos estudiados en la CDMX, el 82 % fueron resueltos por familiares y solo el 18 por ciento, por autoridades. El 91 por ciento de las personas desaparecidas fueron encontradas sin vida.

“Esto habla una vez más y refleja el papel, el trabajo y el esfuerzo que están realizando las familias y las colectivas con relación a esta problemática”

Nashieli Ramírez / presidenta de la CDHCM

La Comisión demandó a Fiscalía capitalina y al Instituto Nacional de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) ofrecer disculpas públicas, crear un memorial para cada víctima, e inscribirlas en el Registro de Víctimas de Desaparición.

“Dará seguimiento con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad, para que las víctimas sean inscritas en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México”

Nashieli Ramírez / presidenta de la CDHCM

Los familiares exigieron continuar la lucha para garantizar la búsqueda y hallazgo de personas.