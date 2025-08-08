Feria de la Torta 2025 en CDMX: tendrá la torta más grande del mundo
Como cada año, la Feria de la Torta, llega en agosto para conquistar paladares y romper marcas históricas en la Ciudad de México (CDMX). En la edición de este 2025, el evento presentará una creación monumental: una torta gigante de 90 metros de largo, hecha con más de 50 ingredientes y un peso que superará la tonelada. De acuerdo con la alcaldía Venustiano Carranza, se trata de “un verdadero reto gastronómico que aspira a entrar en los libros de récords”; se pretende que sea el atractivo principal de la fiesta.
¿Cuándo será la Feria de la Torta de este año?
La cita será del 13 al 17 de agosto en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, en la colonia Jardín Balbuena. La entrada es gratuita y las actividades se desarrollarán de 12:00 a 20:00 horas todos los días.
En este espacio, más de 90 expositores se darán cita para ofrecer desde las tortas más clásicas (pierna, milanesa, jamón) hasta propuestas insólitas como de cocodrilo o jabalí que mezclan sabores inesperados y rompen con lo convencional.
Lo que comenzó en 2004 como un proyecto local para promover la venta de tortas, se ha transformado en un punto de encuentro gastronómico internacional. Hoy, además de representantes de varias regiones de México, participan chefs y panaderos de países latinoamericanos e incluso de España, que pretenden dar a conocer otras versiones de la torta fuera de nuestras fronteras.
¿Qué más hacer en la Feria de la Torta?
Además de la famosa megatorta, habrá degustaciones de creaciones exóticas, concursos de comida, talleres culinarios y un área de artesanías. También se contará con una zona infantil, para que las familias disfruten juntas de la experiencia.
Aunado a ello, se ofrecerá una serie de conciertos en los días del evento. Te dejamos los horarios y nombres de los artistas que participarán en la Feria de la Torta:
Miércoles 13 de agosto
- La Típica: 13:15 horas
- Los Dandy’s: 16:45 horas
- Zona Rika: 18:45 horas
- Jimmy el León (Tributo a Óscar de León): 20:15 horas
- Los Leales de la Tuba: 22:00 horas
Jueves 14 de agosto
- Víctor La Voz Romántica: 10:30 horas
- Berenice Pérez: 11:00 horas
- Los Panchos: 18:45 horas
- Tributo a José José: 20:00 horas
- Danny Frank: 21:30 horas
- Los Leales de la Tuba: 23:15 horas
Viernes 15 de agosto
- Pianista José Guadalupe: 10:00 horas
- Orquesta Sinfónica VC: 11:00 horas
- “Los Bravos”: 12:00 horas
- Yolo Nemiliztli (Ballet Folklórico): 13:00 horas
- Embajadores de la Cumbia Sonora Dinamita: 15:15 horas
- Jaime Varela (Tributo a Juan Gabriel): 17:00 horas
- Los Yaguarú: 19:15 horas
- Salón Victoria: 21:30 horas
- Los Leales de la Tuba: 23:30 horas
Sábado 16 de agosto
- Estudiantina “Númen Olympus”: 10:00 horas
- Ballet Folklórico “San Marcos Ángeles Zapateadores”: 10:45 horas
- La Bella y la Bestia: 11:30 horas
- The Ultra Beaver Lounge Band y Grupo Zupay: 12:15 horas
- Poli Crew, Los Franky’s: 13:15 horas
- Help (Tributo a The Beatles): 14:00 horas
- Guelaguetza Princesa Donashii: 14:45 horas
- Jorge Carmona: 16:00 horas
- Clon-ES: 18:00 horas
- Laureano Brizuela: 20:15 horas
- Los Leales de la Tuba: 22:00 horas
Domingo 17 de agosto
- Víctor La Voz Romántica: 10:30 horas
- Danza Hawaiana: 11:00 horas
- Ballet Folklórico “San Marcos Ángeles Zapateadores”: 11:30 horas
- Chanklas Show: 12:15 horas
- Brendis Mendiz: 13:15 horas
- Riko Manfor: 14:30 horas
- Macedonia: 15:15 horas
- Krush: 16:45 horas
- Aleks Syntek: 18:30 horas
- Los Askis: 20:45 horas
- Los Leales de la Tuba: 22:30 horas