GENERANDO AUDIO...

Disfruta de una clásica o exótica torta aquí. Foto: UnoTV

Como cada año, la Feria de la Torta, llega en agosto para conquistar paladares y romper marcas históricas en la Ciudad de México (CDMX). En la edición de este 2025, el evento presentará una creación monumental: una torta gigante de 90 metros de largo, hecha con más de 50 ingredientes y un peso que superará la tonelada. De acuerdo con la alcaldía Venustiano Carranza, se trata de “un verdadero reto gastronómico que aspira a entrar en los libros de récords”; se pretende que sea el atractivo principal de la fiesta.

¿Cuándo será la Feria de la Torta de este año?

La cita será del 13 al 17 de agosto en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, en la colonia Jardín Balbuena. La entrada es gratuita y las actividades se desarrollarán de 12:00 a 20:00 horas todos los días.

En este espacio, más de 90 expositores se darán cita para ofrecer desde las tortas más clásicas (pierna, milanesa, jamón) hasta propuestas insólitas como de cocodrilo o jabalí que mezclan sabores inesperados y rompen con lo convencional.

Lo que comenzó en 2004 como un proyecto local para promover la venta de tortas, se ha transformado en un punto de encuentro gastronómico internacional. Hoy, además de representantes de varias regiones de México, participan chefs y panaderos de países latinoamericanos e incluso de España, que pretenden dar a conocer otras versiones de la torta fuera de nuestras fronteras.

¿Qué más hacer en la Feria de la Torta?

Además de la famosa megatorta, habrá degustaciones de creaciones exóticas, concursos de comida, talleres culinarios y un área de artesanías. También se contará con una zona infantil, para que las familias disfruten juntas de la experiencia.

Aunado a ello, se ofrecerá una serie de conciertos en los días del evento. Te dejamos los horarios y nombres de los artistas que participarán en la Feria de la Torta:

Miércoles 13 de agosto

La Típica: 13:15 horas

Los Dandy’s: 16:45 horas

Zona Rika: 18:45 horas

Jimmy el León (Tributo a Óscar de León): 20:15 horas

Los Leales de la Tuba: 22:00 horas

Jueves 14 de agosto

Víctor La Voz Romántica: 10:30 horas

Berenice Pérez: 11:00 horas

Los Panchos: 18:45 horas

Tributo a José José: 20:00 horas

Danny Frank: 21:30 horas

Los Leales de la Tuba: 23:15 horas

Viernes 15 de agosto

Pianista José Guadalupe: 10:00 horas

Orquesta Sinfónica VC: 11:00 horas

“Los Bravos”: 12:00 horas

Yolo Nemiliztli (Ballet Folklórico): 13:00 horas

Embajadores de la Cumbia Sonora Dinamita: 15:15 horas

Jaime Varela (Tributo a Juan Gabriel): 17:00 horas

Los Yaguarú: 19:15 horas

Salón Victoria: 21:30 horas

Los Leales de la Tuba: 23:30 horas

Sábado 16 de agosto

Estudiantina “Númen Olympus”: 10:00 horas

Ballet Folklórico “San Marcos Ángeles Zapateadores”: 10:45 horas

La Bella y la Bestia: 11:30 horas

The Ultra Beaver Lounge Band y Grupo Zupay: 12:15 horas

Poli Crew, Los Franky’s: 13:15 horas

Help (Tributo a The Beatles): 14:00 horas

Guelaguetza Princesa Donashii: 14:45 horas

Jorge Carmona: 16:00 horas

Clon-ES: 18:00 horas

Laureano Brizuela: 20:15 horas

Los Leales de la Tuba: 22:00 horas

Domingo 17 de agosto

Víctor La Voz Romántica: 10:30 horas

Danza Hawaiana: 11:00 horas

Ballet Folklórico “San Marcos Ángeles Zapateadores”: 11:30 horas

Chanklas Show: 12:15 horas

Brendis Mendiz: 13:15 horas

Riko Manfor: 14:30 horas

Macedonia: 15:15 horas

Krush: 16:45 horas

Aleks Syntek: 18:30 horas

Los Askis: 20:45 horas

Los Leales de la Tuba: 22:30 horas

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]