Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025 en CDMX: cuándo y dónde disfrutarla
Aunque aún faltan algunos meses, los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) ya se preparan para recibir uno de los eventos más esperados de la temporada: la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025.
Cabe mencionar que el evento ha sido reconocido como una cita imperdible para los amantes de la tradición, la gastronomía y la cultura mexicana.
Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025: más de 100 expositores en un solo lugar
El festival reunirá a más de 100 productores y artesanos que ofrecerán café de distintas regiones del país, chocolate artesanal y una gran variedad de pan de muerto en todas sus versiones.
Además, los visitantes podrán encontrar panadería local, bebidas típicas, artesanías y productos hechos a mano en más de mil metros cuadrados de exposición.
[PUEDES LEER: Día de Muertos 2025: revelan el diseño de la Ofrenda Monumental del Zócalo]
¿Cuándo y dónde será la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025?
La feria se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre de 2025, en un horario de 11:00 a 19:00 horas, en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán.
La entrada será totalmente gratuita, y por su ubicación céntrica resulta accesible para quienes lleguen en transporte público. La estación más cercana es General Anaya de la Línea 2 del Metro de CDMX.
Gastronomía, tradición y cultura para toda la familia
El evento contará con una programación artística y cultural pensada para toda la familia. Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones folclóricas, actividades temáticas del Día de Muertos y un ambiente festivo que cada año atrae a más de 8 mil visitantes por edición.
¿El festival más importante de pan de muerto en la CDMX?
La Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025 se ha consolidado como el festival de pan de muerto más grande e importante de la temporada en la capital.
La combinación de sabores tradicionales, productos artesanales y entretenimiento cultural la convierte en una cita imperdible para quienes buscan vivir el Día de Muertos de una manera única.