Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025 en CDMX: cuándo y dónde disfrutarla

Te contamos los detalles que debes saber. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Aunque aún faltan algunos meses, los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) ya se preparan para recibir uno de los eventos más esperados de la temporada: la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025.

Cabe mencionar que el evento ha sido reconocido como una cita imperdible para los amantes de la tradición, la gastronomía y la cultura mexicana.

Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025: más de 100 expositores en un solo lugar

El festival reunirá a más de 100 productores y artesanos que ofrecerán café de distintas regiones del país, chocolate artesanal y una gran variedad de pan de muerto en todas sus versiones.

Además, los visitantes podrán encontrar panadería local, bebidas típicas, artesanías y productos hechos a mano en más de mil metros cuadrados de exposición.

¿Cuándo y dónde será la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025?

La feria se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre de 2025, en un horario de 11:00 a 19:00 horas, en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán.

La entrada será totalmente gratuita, y por su ubicación céntrica resulta accesible para quienes lleguen en transporte público. La estación más cercana es General Anaya de la Línea 2 del Metro de CDMX.

Gastronomía, tradición y cultura para toda la familia

El evento contará con una programación artística y cultural pensada para toda la familia. Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones folclóricas, actividades temáticas del Día de Muertos y un ambiente festivo que cada año atrae a más de 8 mil visitantes por edición.

¿El festival más importante de pan de muerto en la CDMX?

La Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025 se ha consolidado como el festival de pan de muerto más grande e importante de la temporada en la capital.

La combinación de sabores tradicionales, productos artesanales y entretenimiento cultural la convierte en una cita imperdible para quienes buscan vivir el Día de Muertos de una manera única.

