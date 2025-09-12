FES Cuautitlán lamenta el fallecimiento de Ana Daniela, víctima de explosión

GENERANDO AUDIO...

La UNAM expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares. GETTY

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM lamentó el sensible fallecimiento de su alumna Ana Daniela, a través de un mensaje publicado en sus canales oficiales. La institución expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares, amigos y comunidad universitaria que hoy atraviesan por esta pérdida.

Condolencias de la comunidad universitaria

En su comunicado, la FES Cuautitlán destacó que se une a la pena que embarga a quienes convivieron con la estudiante y reconoció la importancia de acompañar a la comunidad en momentos de duelo. Desde la UNAM reiteraron su respeto y apoyo a la familia de Ana Daniela.

La joven de 19 años falleció tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

Bryan Ramos, novio de Ana Daniela Barragán, publicó en redes sociales que estaban buscando a su pareja, quien se encontraba desaparecida. Lo último que se sabía de ella es que se encontraba en la zona de la explosión.

De acuerdo a la información más reciente, hasta el momento, la explosión en Iztapalapa dejó 94 personas afectadas: 8 fallecidas, 22 en estado crítico, 6 graves, 39 delicadas, 19 ya fueron dadas de alta y 67 siguen hospitalizadas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]