FES Zaragoza suspende clases por “amenaza de artefactos”

El anuncio fue compartido en redes sociales. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Faculta de Estudios Superiores (FES) Zaragoza suspendió todas sus actividades de este miércoles 17 de septiembre, tras recibir un mensaje que mencionaba la instalación de “artefactos que podrían dañar a integrantes de la comunidad”.

A través de un comunicado, compartido en sus cuentas oficiales de redes sociales, la Facultad, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, informó a estudiantes, personal docente y administrativo de dicha situación.

¿Qué se sabe de la supuesta “amenaza de artefactos” en la FES Zaragoza?

Minutos antes de las 7:00 de la mañana, la FES Zaragoza dio a conocer que, durante la mañana de este miércoles, se recibió un mensaje anónimo donde se amenazaba con la instalación de dichos artefactos, aunque no se especificó de qué tipo.

Ante esta situación, la Facultad informó a su comunidad de la suspensión de todas las actividades para este día y la implementación del protocolo correspondiente.

Como parte de dichas acciones, autoridades del campus revisarán las instalaciones, “con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población”.

“Por lo que se suspenden todas las actividades hoy 17 de septiembre de 2025”, enfatizó el comunicado.

Al momento, no se han compartido más detalles de la situación o si personal de la FES Zaragoza encontró algún artefacto que pudiera herir a integrantes de su comunidad.

