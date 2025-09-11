FES Zaragoza suspendió clases y recolecta víveres para víctimas de la explosión

GENERANDO AUDIO...

Zona afectada tras la explosión de una pipa de gas LP. Foto: AFP

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza suspendió clases este jueves, debido a la dificultad de los estudiantes para trasladarse al plantel educativo luego de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia. Además, la escuela se está organizando para recolectar víveres y ayudar a las víctimas y sus familias.

Suspenden clases en la FES Zaragoza tras explosión en el Puente de la Concordia

Ayer miércoles por la noche, la FES Zaragoza anunció la suspensión de clases en los Campus 1, Campus 2 y todas las CUAS de la facultad. Esta decisión se tomó por los problemas para transportarse hacia el plantel o desde el mismo, esto debido a la explosión registrada el día de ayer en la alcaldía Iztapalapa.

A la comunidad escolar se le pide tener precaución si transitan o viven cerca de la zona afectada; además se recomienda estar al pendiente de la información emitida por las autoridades.

Hasta el momento no se ha informado si la suspensión de clases se mantiene para el día de mañana.

Instalan centro de acopio en la FES Zaragoza para ayudar a las víctimas

Relacionado con la explosión en el Puente de la Concordia, la FES Zaragoza está organizando una colecta de víveres en beneficio de las víctimas y sus familiares. El centro de acopio se instalará el día de hoy en el Campus 1, a partir de las 10:00 horas.

Las personas interesadas en donar pueden llevar insumos para la salud, además de pañales para adultos, tela transpore, llaves de 3 vías, tegaderm, entre otros. La institución educativa añade que esta iniciativa será operada por estudiantes de diferentes carreras.

Además del centro de acopio, la carrera de Psicología de la FES Zaragoza coordinará un centro de atención para los integrantes de la comunidad y personas que necesiten ayuda psicológica.

