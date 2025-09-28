GENERANDO AUDIO...

Festival Cultural del Café y Chocolate. Foto: Getty images.

El Festival Cultural del Café y Chocolate llegará el próximo mes de octubre al Museo Nacional de Culturas Populares con una nueva edición, esta vez para celebrar una de las tradiciones más importantes y queridas en México, hablamos del Día de Muertos.

¿Cuándo se llevará a cabo el Festival Cultural del Café y Chocolate?

Este evento se llevará a cabo durante tres días, del viernes 10 al domingo 12 de octubre de 2025, con un horario de 10:00 a 19:00 horas, donde más de 60 expositores se darán cita para ofrecer a los visitantes una amplia variedad de productos relacionados con el café, el chocolate y el cacao, además de pan de muerto, mermeladas, pasteles y artesanías. También se ofertarán artículos como inciensos, velas y flores de cempasúchil para ofrendas.

La cita será en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en avenida Miguel Hidalgo 289, en la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

La mejor noticia es que el acceso a este evento será completamente gratuito, por lo que no hay excusa alguna para acudir con familia o amigos y así deleitar el paladar.

Actividades del Festival Cultural Café y Chocolate

Durante el festival se llevarán a cabo varias actividades gratuitas para el público general:

Catas de chocolate con carácter literario en el Aula Alto Capilla (duración 40 minutos).

con carácter literario en el Aula Alto Capilla (duración 40 minutos). Taller de elaboración de chocolate para participantes mayores de 18 años, con molienda en metate.

para participantes mayores de 18 años, con molienda en metate. Taller sensorial “Emociorama” para explorar sabores, aromas y texturas relacionados con cacao, café y chocolate.

para explorar sabores, aromas y texturas relacionados con cacao, café y chocolate. Teatro de papel “La niña de las siete iglesias” para público infantil, en el Patio Jacarandas.

para público infantil, en el Patio Jacarandas. Maquillaje de fantasía con temas de Día de Muertos.

con temas de Día de Muertos. Música en vivo, danza y cuentacuentos integrarán la oferta cultural del festival.

El museo será decorado con elementos tradicionales de Día de Muertos, como catrinas monumentales, alebrijes y papel picado.

