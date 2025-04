Festival de las Flores y Jardines 2025 en CDMX: Polanco se llena de colores

Con el tema “Jardines del Futuro“, se realiza el sexto Festival de las Flores y Jardines 2025 en Polanco, al poniente de la Ciudad de México (CDMX).

En las fachadas de 70 establecimientos en la avenida Presidente Masaryk, se aprecian arreglos florales monumentales con lirios, gardenias, alelíes, hortensias, tulipanes y orquídeas de varios colores, elaborados por productores y artistas mexicanos.

Por ejemplo, al exterior de un banco está instalado un colibrí gigante con sus alas extendidas, elaborado con 42 mil hojas de maíz.

Visitantes se toman fotos en fachadas de establecimientos como Telcel, donde lucen las flores azules o los gigantescos búhos de colores en Sanborns.

“Vengo a ver esta maravilla, que me parece, bueno, yo tengo un diplomado de diseño floral, entonces, me parece divino esto que están haciendo, lo he visto ya en redes sociales y ahora estoy empezando, pero me parece encantador, atrae a muchísima gente y además me parece algo muy acorde a la primavera, algo muy sweet”.

Explicó Maricarmen, vecina que visitó el Festival de las Flores y Jardines 2025 en CDMX