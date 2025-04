Festival del Adulto Mayor Telcel: más de 500 actividades para disfrutar, aprender y cuidarse

GENERANDO AUDIO...

Inició la edición número 13 del Festival del Adulto Mayor Telcel, en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Hasta el domingo 27 de abril, las personas de la tercera edad podrán disfrutar de más de 500 actividades y servicios.

“Necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir socializando, necesitamos seguir viendo cómo vamos a vivir estos años nuevos. Entonces el festival, el objetivo que tiene es que los visitantes se lleven nuevas ideas para vivir mejor“, detalló Javier Sirvent, presidente del Comité Organizador del Festival del Adulto Mayor Telcel.

María de la Luz llegó temprano para echarse un palomazo en el karaoke de “Claro Música”.

“Con el alma, que hoy me mata de tristeza… Me encanta cantar, las canciones antiguas, las de los sesentas, ochentas, todo me encanta, es una oportunidad de expresarse”, expresó María de la Luz.

Con la música, los adultos mayores ejercitan su memoria: “Cuando uno canta, te remontas a tus recuerdos y expresas todo lo que quieres sentir”, afirmó Guadalupe Sirvent, del taller Karaoke “Claro Música”.

Al ritmo del mambo y sin perder el paso, Olivia se ejercitó a través del baile:

“Es muy interesante, muy bonito, te desestresa, te ayuda a muchas cosas, me encanta el baile”, detalló.

También hay otros eventos para disfrutar y aprovechar como espectáculos musicales, juegos y conferencias para familiarizarse con el uso de la tecnología.

La cultura de la prevención, para cuando llegue la hora de partir, también está presente: “es algo que, aunque no nos guste mucho, lo tenemos que tener presente”, expresó Sonia Vieyra, visitante al Festival.

