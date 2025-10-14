Festival “Nayarit en Los Pinos” llega a la CDMX: cuándo es y qué eventos habrá

GENERANDO AUDIO...

La cultura de Nayarit se hará presente en Los Pinos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este fin de semana se realizará el evento “Nayarit en Los Pinos” en la Ciudad de México (CDMX), una muestra cultural y gastronómica en el que se presentarán más de 100 artistas, cocineros, talleristas y comerciantes.

“Nayarit en Los Pinos” se llevará a cabo este fin de semana

Los días 18 y 19 de octubre, a partir de las 10:00 horas y hasta las 17:00 horas, el Complejo Cultural de Los Pinos abrirá sus puertas para que todos los capitalinos conozcan y disfruten de las tradiciones del estado de Nayarit.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

En este evento, cocineras tradicionales nayaritas ofrecerán platillos típicos de la región como tostadas largas de pollo y carne en salsa roja, panes y champurrado, hasta quesadillas de maíz azul con quelite, flor de calabaza o chicharrón en salsa verde, además de tamales, barcinas, ceviches, además del célebre pescado zarandeado.

Respecto a la cartelera artística, en la exresidencia presidencial de Los Pinos se presentará el Ensamble Sonoridad Nayarita, conformado por destacados artistas originarios del estado. También se presentará el Mariachi Tradicional Flor de la Sierra y Ballet Nayarit que presentará el programa “Raíces del viejo Nayar”.

[TE PUEDE INTERESAR: Vive la magia del Día de Muertos en CDMX con ofrendas y recorridos que no te puedes perder]

También habrá un pequeño mercado en el que se podrán adquirir piezas de bordado cora y tepehuano, morrales en telar, servilletas bordadas, muñecos tradicionales y joyería en chaquira miyuki.

El Complejo Cultural de Los Pinos se ubica en Calz. del Rey S/N, Bosque de Chapultepec I Secc, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El acceso por la Puerta 1 se encuentra cerca de la estación del Metro Constituyentes.