Módulos de Identificación Vehicular. Foto: Fiscalía CDMX.

Para evitar estafas, robos y adquisición de autos robados anunciados en redes sociales, como Facebook u otras plataformas digitales, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México invita a los ciudadanos a tener como punto de encuentro los Módulos de Identificación Vehicular.

Si vas a comprar un vehículo anunciado en redes sociales u otra plataforma digital, solicita que el punto de encuentro sea en uno de nuestros Módulos de Identificación Vehicular #MIV, donde te ayudamos a realizar una #CompraSegura



¿Qué son y dónde se encuentran los Módulos de Identificación Vehicular?

La FGJ puso en marcha el Programa Compra Segura a través de los Módulos de Identificación Vehicular, en donde las personas pueden solicitar asesoría al momento de adquirir o vender un automóvil.

De esta manera, agrega, se impide adquirir un vehículo de procedencia ilícita, con reporte de robo o fraude.

Estos módulos están ubicados en:

Zona Centro – Avenida Dr. Vértiz 59, casi esquina con Dr. Río de la Loza, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono: 55 5346 8481

Zona Oriente – Calle Enrique Contel s/n, casi esquina con avenida Guelatao, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa. Teléfono: 55 5345 5649

Agenda tu cita

Para acudir a uno de estos módulos, puedes realizar una cita ingresando al siguiente portal:

En el sitio web deberás completar el formulario con estos datos:

Nombre

Estatus – Comprador/Vendedor

Correo electrónico

Domicilio

Datos del auto

Módulo al que acudirás

La FGJ recuerda que el servicio del Programa Compra Segura es completamente gratuito.