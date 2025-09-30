FGJCDMX busca a familiares de víctima del Puente de la Concordia

GENERANDO AUDIO...

Fuente: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pidió apoyo de la ciudadanía para ubicar a los familiares de Gilberto Aarón León Méndez, una de las personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa. La solicitud se emitió este 29 de septiembre de 2025, en la Tarjeta informativa 038, tras avances de identificación logrados con la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP).

Identificación de víctimas: avances oficiales

La FGJCDMX reportó que, gracias a la confronta de huellas dactilares con el INE, se confirmó la identidad de Laura Lorena Barrera de la Torre, con domicilio en Jalisco. Con esa información y el apoyo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, sus familiares fueron localizados este lunes 29 de septiembre.

En el caso de Gilberto Aarón León Méndez, la identidad se estableció mediante confronta de huellas digitales con el Sistema Penitenciario, a partir de datos recibidos por la línea especial habilitada para el caso. Tenía aproximadamente 43 años, medía 1.64 metros, piel morena clara y cabello castaño, sin señas particulares.

Búsqueda de familiares de Gilberto Aarón

Como parte de las diligencias, se visitaron tres posibles domicilios, sin resultados positivos. La búsqueda continúa, ahora con el envío de sus huellas al INE para obtener información adicional que permita ubicar a sus familiares.

La Fiscalía CDMX solicitó el apoyo de medios y ciudadanía para aportar datos que ayuden a localizar a la familia de Gilberto Aarón León Méndez. Se puso a disposición el teléfono 55 5484 0430 y el correo identificacionbf@fgjcdmx.gob.mx.

