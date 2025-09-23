FGJCDMX investiga ataque; UNAM suspende clases en CCH Sur

GENERANDO AUDIO...

UNAM suspende clases en CCH Sur tras ataque. FOTO: Cuartoscuro

La FGJCDMX inició una investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas, tras los hechos ocurridos este lunes 22 de septiembre en el CCH Sur de la UNAM, donde un estudiante de 16 años perdió la vida y un trabajador administrativo resultó herido.

De acuerdo con las primeras indagatorias, alrededor de las 13:00 horas, un estudiante identificado como Lex Ashton “N”., de 19 años, agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en el estacionamiento de la institución. Durante el intento de contener al agresor, el trabajador administrativo Armando “N”, de 65 años, resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El presunto responsable, que portaba una capucha al momento del ataque, intentó huir y se lanzó desde un edificio dentro del plantel, provocándose fracturas en ambas piernas. Fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia y entregado a la Fiscalía para continuar con las investigaciones.

UNAM expresa condolencias y suspende clases en CCH Sur

La UNAM informó que se puso en contacto con las familias de las víctimas para expresar sus condolencias y brindar apoyo legal y psicológico. Asimismo, confirmó que las clases en el CCH Sur fueron suspendidas para facilitar las indagatorias.

La UNAM adelantó que revisará los protocolos de seguridad en bachillerato y convocó a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario para fortalecer medidas de prevención.

La máxima casa de estudios reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia y llamó a la comunidad universitaria a construir espacios de paz, respeto y seguridad.