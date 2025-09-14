FGJCDMX, por reparación de daño a víctimas de explosión de pipa; CDMX niega bache como causa

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @ClaraBrugadaM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) buscará la reparación del daño para las familias de los afectados, aseguró su titular, Bertha Alcalde, al informar sobre los avances en las investigaciones de la explosión de la pipa en el Puente de La Concordia, el pasado 10 de septiembre.

“Este accidente se genera por la ruptura en el casquete del tanque de gas a la hora de la caída y del golpe en el pavimento. Tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que indica un posible exceso de velocidad por parte del conductor, quien ya compareció; se corroboró que la empresa cuenta con pólizas de seguro vigentes. Estamos trabajando en la investigación y también en la determinación de la reparación del daño. “Lo que va a buscar la fiscalía definitivamente es la reparación del daño. Esto implica no solo un análisis del daño específico a las víctimas, lo que llamamos daños emergentes, sino también el lucro cesante y el proyecto de vida; se está haciendo un análisis muy puntual”

Bertha Alcalde Luján / titular FGJCDMX

Agregó que Silza, empresa a la que pertenecía la pipa de gas que explotó, no podrá ampararse únicamente en las pólizas de seguro para reparar el daño de esta tragedia.

“Esto va más allá de las pólizas. Si la póliza ayuda a que la empresa pueda cubrir la reparación, está bien; pero si no es suficiente, se tendría que buscar la reparación del daño con otros recursos, más allá de la póliza”

Bertha Alcalde Luján / titular FGJCDMX

Por su parte, la jefa de Gobierno Clara Brugada negó que la volcadura de la pipa se haya debido a un bache en la vialidad.

“La mejor manera es que se vaya al lugar de los hechos y revisen ustedes si había algún bache que pudiera haber provocado la volcadura; tienen las pruebas, las fotografías”

Clara Brugada / jefa de Gobierno, CDMX

Hasta el momento, la cifra de víctimas mortales por la volcadura y explosión de la pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, se mantiene en 13 personas fallecidas, 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta. Además, se han otorgado 68 apoyos económicos a las familias de los afectados.