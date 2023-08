Sufría depresión y bullying: filtran video del momento en que joven avienta a mujer a vías del Metro

A través de redes sociales, se filtró el video con el momento exacto en el que Celia Adriano fue aventada a las vías del Metro, en la estación Hidalgo, por Luis Arturo Zúñiga Ruiz, un joven que posteriormente también se arrojó. Ambos perdieron la vida el pasado 2 de agosto.

De acuerdo con las imágenes obtenidas de la cámara de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la tarde de ese miércoles, el andén con dirección a Tasqueña, donde se encontraba Zúñiga Ruiz, estaba lleno en espera del arribo del convoy.

Fue minutos antes de las 16:30 horas, cuando el joven aventó a Celia Adriano, que se encontraba a su lado, justo cuando pasaba el vagón, y después él hizo lo propio.

Medios locales refieren que Luis Arturo Zúñiga Ruiz era un joven de 27 años que sufría de bullying por parte de sus vecinos, además de pasar por depresión y una decepción amorosa.

A través de redes sociales, incluso compartió un mensaje dejando entrever que ya no estaba a gusto con su vida.

“Hola… Es el fin… ya no pude aguantar más, en serio lo intenté… En serio lo intenté… pero ya no puedo continuar”.

En el mismo post, el joven también recordó a la mujer de la que se enamoró, pero no terminó de la mejor manera.

“Te odio … en serio te odio. Sólo quiero recordarte que por un reto con tus amigas me diste un abrazo, fue un pilar emocional para mí en un momento que estaba en una crisis emocional. Me enamoré de ti por eso. Y luego me derrumbaste por la misma razón… desprecio”.

Luis Arturo Zúñiga Ruiz.