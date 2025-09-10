Fiscalía CDMX descarta encubrimiento por muerte de fotógrafos en Axe Ceremonia

GENERANDO AUDIO...

Fiscal de CDMX afirma que avanza en caso Axe Ceremonia. Fotos: Cuartoscuro/FGJCDMX

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, descartó que exista encubrimiento en la investigación por la muerte de dos fotógrafos durante el festival Axe Ceremonia, en abril pasado.

En conferencia, aseguró que no se fabricarán culpables y que se está cerca de judicializar el caso.

Fiscalía rechaza encubrimiento en caso Axe Ceremonia

“No vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a fabricar culpables, tenemos que ser muy objetivos en la investigación que se está realizando”, declaró Alcalde Luján durante el Informe del Gabinete de Seguridad.

La Fiscalía detalló que la indagatoria incluye más de 120 entrevistas, múltiples peritajes y una investigación técnica sobre los hechos ocurridos con la caída de una grúa metálica que causó la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

Familiares exigen que empresas respondan

El lunes, la familia de Berenice Giles acusó que la Fiscalía no ha responsabilizado a la empresa organizadora del evento. A través de un comunicado, señalaron a OCESA y a Servicios de Protección Privada Lobo, encargada de la seguridad del festival, de omisiones y negligencias.

“Ambas deben también responder por las omisiones y negligencias que costaron vidas”, expresaron.

Este miércoles 10 de septiembre, familiares y colegas de la fotoperiodista fallecida realizaron una manifestación en el Poder Judicial de la CDMX, donde bloquearon temporalmente el acceso para exigir justicia.

Empresas deslindadas del accidente

La fiscal Alcalde Luján puntualizó que la empresa encargada del boletaje y de los accesos al festival no está vinculada con la grúa que cayó en el evento. Reiteró que el proceso continúa y que en breve podrían presentarse imputaciones.

