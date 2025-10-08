Fiscalía CDMX investiga amenazas contra planteles de la UNAM

GENERANDO AUDIO...

FGJCDMX identifica posibles responsables. CUARTOSCURO

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que mantiene abiertas 19 investigaciones por presuntas amenazas contra planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Las denuncias fueron presentadas por representantes legales, alumnos y docentes, tras la aparición de mensajes intimidatorios en redes sociales y otras plataformas digitales.

De acuerdo con la autoridad capitalina, los mensajes de amenaza están siendo analizados de manera técnica por personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI), con el apoyo de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a fin de rastrear el origen y la trazabilidad de las cuentas desde las que fueron emitidos.

FGJCDMX identifica posibles responsables

Las investigaciones de la Fiscalía CDMX han permitido ubicar a probables responsables, quienes están siendo investigados para determinar su nivel de participación en los hechos. Las autoridades informaron que las diligencias continúan con el propósito de evitar la difusión de mensajes falsos o intimidatorios que generen alarma entre la comunidad universitaria.

La FGJCDMX destacó que existe coordinación permanente con la UNAM y la SSC, para atender cada una de las denuncias y reforzar la seguridad en los campus, sin que hasta el momento se haya reportado alguna situación de riesgo real dentro de las instalaciones.

La dependencia reiteró su compromiso de proteger a la comunidad universitaria y actuar conforme a la ley contra quienes resulten responsables de emitir amenazas o difundir información que altere la tranquilidad en los espacios educativos.