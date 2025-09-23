GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que los músicos colombianos DJ Regio Clown y B-King salieron de la capital rumbo al Estado de México, antes de ser hallados sin vida en Cocotitlán.

La fiscal general Bertha Alcalde detalló que los artistas fueron vistos por última vez el 17 de septiembre en un inmueble de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Ya corroboramos que ambos salieron de la Ciudad de México y abordaron un vehículo rumbo al Estado de México”, explicó. Tras días de búsqueda, sus cuerpos fueron encontrados en Cocotitlán.

Avanzan investigaciones por homicidio

La Fiscalía del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta por homicidio y trabaja de manera coordinada con la Fiscalía capitalina para esclarecer el caso.

“Colaboraremos en todo lo relacionado con esta indagatoria”, aseguró Bertha Alcalde.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo contacto con autoridades de Colombia. Lo que sí se informó es que las familias de los músicos ya reconocieron los cuerpos.

La FGJCDMX reiteró que continuarán las investigaciones en coordinación con el Estado de México. El objetivo es identificar a los responsables del asesinato de los dos artistas.

