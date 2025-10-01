Fiscalía de la CDMX deslinda a Ocesa por tragedia en Axe Ceremonia 2025

| 23:49 | Redacción | UnoTV | CDMX
Ceremonia Axe
Festival Ceremonia Axe. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró que la promotora Ocesa y la empresa de seguridad privada Servicios de Protección Lobo, S.A. de C.V., no son responsables del colapso de una estructura durante el festival Axe Ceremonia 2025, que provocó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

Tras una investigación que incluyó más de 120 entrevistas y múltiples peritajes, la Fiscalía determinó que Ocesa solo brindó servicios de control de accesos y comercialización de patrocinios, sin participación en la construcción de la estructura ni en el Programa Especial de Protección Civil.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La dependencia identificó como organizadora del festival a Agencia de los Socios S.A.P.I. de C.V. y responsabilizó a Operadora Eclectic S.A. de C.V. de la ejecución del programa de protección civil. Por su parte, Lobo se limitó a tareas de seguridad y control de multitudes, sin intervenir en el montaje de las estructuras.

El caso derivó en acciones penales contra ocho personas físicas y tres morales, además de medidas para garantizar la reparación del daño a las familias de las víctimas.

Te recomendamos:

Reparan socavón en Puente La Concordia, a metros de la “Zona Cero”

Ciudad de México

Reparan socavón en Puente La Concordia, a metros de la “Zona Cero”

Se forma socavón en La Concordia, en el área donde explotó pipa

Ciudad de México

Se forma socavón en La Concordia, en el área donde explotó pipa

Asesinato del estilista Mickey Hair en Polanco, esto se sabe del caso

Ciudad de México

Asesinato del estilista Mickey Hair en Polanco, esto se sabe del caso

Fiscalía revela velocidad de la pipa en Puente la Concordia; descarta bache y fallas mecánicas

Ciudad de México

Fiscalía revela velocidad de la pipa en Puente la Concordia; descarta bache y fallas mecánicas

Etiquetas: ,