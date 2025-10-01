GENERANDO AUDIO...

Festival Ceremonia Axe. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró que la promotora Ocesa y la empresa de seguridad privada Servicios de Protección Lobo, S.A. de C.V., no son responsables del colapso de una estructura durante el festival Axe Ceremonia 2025, que provocó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

Tras una investigación que incluyó más de 120 entrevistas y múltiples peritajes, la Fiscalía determinó que Ocesa solo brindó servicios de control de accesos y comercialización de patrocinios, sin participación en la construcción de la estructura ni en el Programa Especial de Protección Civil.

La dependencia identificó como organizadora del festival a Agencia de los Socios S.A.P.I. de C.V. y responsabilizó a Operadora Eclectic S.A. de C.V. de la ejecución del programa de protección civil. Por su parte, Lobo se limitó a tareas de seguridad y control de multitudes, sin intervenir en el montaje de las estructuras.

El caso derivó en acciones penales contra ocho personas físicas y tres morales, además de medidas para garantizar la reparación del daño a las familias de las víctimas.